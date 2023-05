La farce d’un lycéen envoie six personnes à l’hôpital

Une odeur âcre a envoyé six élèves d’une école du Texas à l’hôpital. Le coupable? Un lycéen qui a déployé un « pet spray ». On a d’abord pensé que l’odeur nocive était une fuite de gaz, ce qui a incité les pompiers et les équipes d’intervention dangereuses à passer trois jours à enquêter. Cependant, plus tard, un élève de l’école secondaire de Caney Creek a avoué la farce grossière.

Selon un rapport du New York Post, l’odeur piquante a été détectée mercredi dernier, provoquant l’évacuation de tous les étudiants. Le bâtiment de l’école a été soigneusement inspecté par le service d’incendie et de secours avec un équipement de détection de gaz, mais aucun signe de fuite ou d’incendie n’a été trouvé. Les élèves sont retournés en classe le lendemain malgré l’odeur persistante.

Le même jour, la situation s’est aggravée puisque six étudiants ont été hospitalisés après avoir souffert de graves maux de tête à cause de l’odeur. Et au moins huit autres ont déclaré se sentir mal, selon des responsables. Suite à cela, les cours ont été fermés pour le reste de la semaine. Ce n’est que lorsque l’étudiant responsable de la farce s’est manifesté et a avoué avoir utilisé le Hensgaukt Fart Spray, qui « crée une odeur de vrai caca et de faux vomi ». Le mystère a été résolu, mettant fin à des jours de confusion et de peur au lycée.

«Nous venons de recevoir un avis de l’école secondaire Caney Creek. En raison du travail acharné du personnel de l’école secondaire de Caney Creek et de la police de Conroe ISD, un étudiant a avoué avoir apporté un spray puant très concentré appelé Hensgaukt Fart Spray. Caney Creek Fire & Rescue est fier de servir et de protéger tous les élèves et le personnel de l’école secondaire de Caney Creek », lit-on sur la publication Facebook du service d’incendie et de sauvetage.

Internet n’a pas tardé à se rendre compte de la situation. Ils ont rempli la section des commentaires avec des préoccupations. « Toute l’agitation et l’interruption indue causées par un enfant ? J’espère qu’il/elle en tirera une leçon. Excellent travail en prenant soin de la situation !!! Merci! » a écrit un utilisateur des médias sociaux. Un autre a estimé que l’école devrait être tenue pour responsable d’incidents tels que la récente farce « Fart Spray ». L’utilisateur suggère que l’école s’excuse et couvre les frais d’hospitalisation des élèves concernés.

Selon le portail d’information, les administrateurs de l’école soupçonnent que l’adolescent n’agissait pas seul. L’incident a soulevé des inquiétudes quant à la sécurité de l’école et à l’utilisation de telles farces qui pourraient avoir de graves conséquences. On ignore encore quelles mesures disciplinaires ont été prises contre l’élève et si l’école prendra d’autres mesures pour prévenir des incidents similaires à l’avenir.

