La farce de la Pax Americana post-Gaza au Moyen-Orient | Conflit israélo-palestinien

La diplomatie américaine au Moyen-Orient et la guerre israélienne contre Gaza sont les deux faces d’une même médaille. Les efforts de Washington pour protéger Israël alors qu’il commet des crimes de guerre en Palestine l’ont impliqué dans une nouvelle guerre qui menace d’engloutir toute la région.

Depuis que l’armée israélienne a lancé son assaut sanglant contre Gaza il y a un mois, l’administration Biden a envoyé sa principale force de frappe navale, dont deux porte-avions, au Moyen-Orient afin de mettre en garde ses détracteurs et ses alliés. Il a également envoyé son plus haut diplomate pour exécuter les ordres d’Israël dans les capitales arabes et pour gagner du temps pour que ses militaires « terminent le travail » à Gaza.

Lors de ses réunions avec des responsables arabes, le secrétaire d’État Antony Blinken a écarté toute critique de la conduite de guerre d’Israël, qui a tué des centaines de Palestiniens et en a blessé des milliers chaque jour. Il a repris de fausses déclarations officielles israéliennes et a rejeté toute discussion sur un cessez-le-feu, apportant ainsi le soutien inconditionnel des États-Unis à la guerre totale d’Israël contre la Palestine.



Mais alors qu’Israël a intensifié ses bombardements d’hôpitaux, d’écoles, de mosquées et d’immeubles résidentiels, et a poursuivi son invasion terrestre de cette bande densément peuplée, l’administration Biden a délaissé la guerre pour parler de paix future.



Lors de sa troisième visite dans la région, la semaine dernière, Blinken n’a pas réussi à contenir les retombées de la guerre contre Gaza ni à désamorcer la colère et la déception dans les capitales arabes. Les ministres arabes qu’il a rencontrés ont condamné les crimes de guerre commis par Israël, exprimant leur indignation face au nombre croissant de morts, qui a dépassé les 10 000 personnes.

Blinken a tenté de détourner l’attention de la guerre. Il a tenté de convaincre les dirigeants arabes d’arrêter de parler d’un cessez-le-feu et de commencer à parler de la « paix durable » souhaitée qui en découlerait. Mais sa promesse fantaisiste de paix est tombée dans l’oreille d’un sourd dans les capitales arabes, qui refusent de discuter du « lendemain », du moins en public, avant que les États-Unis n’acceptent d’appeler à un cessez-le-feu immédiat.

Blinken a bénéficié d’un meilleur accueil au siège de l’Autorité palestinienne (AP) à Ramallah, en Cisjordanie occupée. Le président de l’AP, Mahmoud Abbas, a salué les ouvertures américaines, acceptant de prendre le contrôle de Gaza dans le contexte d’un règlement de paix global d’après-guerre.

C’est vraiment ahurissant, tant en termes de cynisme que de crédulité.

Ce cynisme vient de la collusion de l’AP avec la guerre génocidaire soutenue par les États-Unis contre Gaza, où quelque 2,3 millions de Palestiniens luttent pour survivre à un blocus paralysant et aux bombardements intensifs d’Israël. Bien que l’Autorité palestinienne ait condamné les crimes de guerre israéliens à Gaza et dirigé les efforts diplomatiques arabes auprès des Nations Unies, elle a également réprimé toutes les formes de protestation palestinienne contre la guerre.



Pire encore, alors qu’Israël a intensifié ses incursions militaires en Cisjordanie occupée, y compris dans la ville de Ramallah, arrêtant des milliers de personnes, les dirigeants de l’Autorité palestinienne sont restés silencieux. Et alors que les colons juifs violents ont intensifié leurs attaques contre les villageois palestiniens, Abbas s’est montré étrangement indifférent.

La crédulité d’Abbas réside dans sa conviction aveugle que l’administration Biden, complice du génocide à Gaza, est capable et désireuse d’apporter une paix juste aux Palestiniens. Si seulement il pouvait maintenir le calme en Cisjordanie un peu plus longtemps, alors qu’Israël décime Gaza – estime-t-il – il pourrait bientôt gouverner une Gaza libre du Hamas.

Quelle farce !

La simple idée que l’Autorité palestinienne revienne à Gaza à l’aide d’avions de combat et de chars israéliens pour la raser est manifestement insensée.

Abbas & co doivent se tromper en pensant qu’Israël dépense du sang et des trésors pour remettre la Cisjordanie et Gaza à leur régime incompétent. En fait, le gouvernement israélien ne cache pas ses projets de maintenir contrôle global de la bande, indéfiniment.

S’ils croient vraiment qu’un Israël victorieux d’après-guerre les aidera à établir un État indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale, j’ai un pont en Chine pour le leur vendre.

Pourquoi diable le président Joe Biden consacrerait-il son capital politique, surtout au cours d’une année électorale, à la création d’un État palestinien indépendant ? Si son administration ne peut pas s’appuyer sur Israël pour qu’il accepte une pause humanitaire de deux jours, voire de deux heures, que ce soit pour sauver des vies ou pour sauver la face, comment diable pourrait-elle convaincre le gouvernement et la société israéliens d’accepter une solution à deux États ?

En réalité, l’Amérique aura du mal à trouver un parti israélien unique, et encore moins un parti majeur, prêt à mettre fin aux colonies illégales et à se retirer des territoires occupés en échange de la paix avec les Palestiniens. Les fascistes et les fanatiques qui composent le gouvernement d’unité israélien et qui détiennent aujourd’hui la majorité absolue au Parlement réfléchissent à de nouvelles façons d’expulser les Palestiniens, et non à les récompenser avec leur propre État.

Le meilleur scénario, dans les circonstances actuelles, verrait l’Amérique faire pression sur Israël pour qu’il accepte un demi-État sur la moitié de la Cisjordanie administrée par l’Autorité palestinienne, en échange d’une normalisation arabe complète et d’un million de dollars supplémentaires d’aide américaine.

À la veille de l’invasion américaine de l’Irak, il y a une vingtaine d’années, le président George W. Bush avait également proposé une « vision d’une solution à deux États » et élaboré, avec les Européens, une feuille de route internationale pour atteindre cet objectif « le lendemain ». la guerre. Et le résultat ? Encore la même occupation sanglante, les mêmes colonies illégales et le même siège, en plus des guerres éternelles qui ont fait des ravages dans la région.

En vérité, grâce au soutien inconditionnel de l’Amérique, il n’y a aucun partenaire de paix israélien avec lequel s’engager, aujourd’hui ou « après-demain ». Aucun. Nada. Pas de De Gaulle israélien pour mettre fin à l’occupation, ni de Klerk israélien pour mettre fin à son système raciste d’apartheid.



Ce n’est qu’avec une résistance populaire et l’implication directe de la communauté internationale dans son ensemble qu’Israël pourra être contraint – comme l’ont été la France et l’Afrique du Sud – d’abandonner son projet colonial raciste.