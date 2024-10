La farce de Bruno Fernandes prouve pourquoi le système VAR doit être aboli

De combien de niveaux d’arbitrage et de ré-arbitrage le football anglais a-t-il besoin avant de pouvoir prendre une décision correcte ?

Lorsque Bruno Fernandes s’est étiré pour affronter James Maddison à Old Trafford dimanche, a glissé, puis l’a rattrapé avec ses crampons, l’arbitre Chris Kavanagh n’a pas tardé à produire un carton rouge pour faute grave.

L’arbitre assistant vidéo (VAR) Peter Bankes a ensuite eu l’occasion de revoir la décision à l’aide d’images que Kavanagh – dont la vue était bloquée par Manuel Ugarte et Cristian Romero – ne disposait pas. Mais Bankes n’a pas choisi d’intervenir, apparemment convaincu que le seuil requis pour annuler la décision sur le terrain n’avait pas été atteint. La décision de Kavanagh a été maintenue et Fernandes a dû partir.

Et pourtant, lorsque Manchester United a ensuite fait appel du carton rouge de Fernandes, la commission disciplinaire de la FA – composée de trois anciens joueurs – a confirmé que le carton rouge était erroné. Fernandes sera disponible pour jouer lors des trois prochains matchs de United.

Vous aurez tous votre propre opinion sur la question de savoir si Fernandes aurait dû ou non être expulsé. À première vue, cela semblait élevé, dangereux et cynique. Avec les rediffusions au ralenti, il est clair que Fernandes a glissé plutôt que de plonger. Il a effectivement tendu la jambe pour attraper Maddison, mais l’a fait avec son talon sur le tibia de Maddison, avec peu de force. Le risque pour Maddison était faible. Fernandes a ensuite déclaré à Sky Sports que Maddison lui-même lui avait dit que c’était une faute mais « jamais un carton rouge ».



Mais le fait est que les gens peuvent raisonnablement être en désaccord de bonne foi sur la question de savoir s’il s’agit ou non d’un carton rouge. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ici. Ainsi, les deux processus d’examen différents – d’abord le VAR le jour même, puis la commission disciplinaire deux jours plus tard – peuvent regarder les mêmes images et parvenir à des conclusions différentes. La décision de Kavanagh s’est retrouvée dans un espace marginal rare : assez juste pour ne pas être annulée par le VAR, mais pas assez juste pour survivre à la commission de trois hommes. C’est avant même que nous ayons entendu le panel des incidents clés de match, qui prendra probablement position sur la décision cette semaine.

De quoi se demander une fois de plus à quoi sert le système VAR. Le fondement intellectuel des VAR réside dans le fait qu’avec suffisamment de temps et de technologie, les erreurs commises sur le terrain peuvent être corrigées. Que dans chaque cas il y a une décision objectivement correcte et qu’avec suffisamment de ralentis, les mauvaises décisions peuvent être remplacées par les bonnes. Même si le pourcentage d’erreurs commises par les officiels sur le terrain est faible, les VAR nous offrent la séduisante chance d’évoluer vers une précision de 100 %. Qui pourrait s’y opposer ?

Et pourtant, les événements de ces derniers jours nous montrent à quel point cette logique est erronée. Le fait que les gens ne soient pas d’accord sur la question de savoir si Fernandes aurait dû être expulsé montre que l’idée de décisions objectivement correctes est un fantasme. Le fait que Bankes ait examiné les images puis confirmé la décision de Kavanagh montre que la technologie à elle seule n’est pas une panacée. Et le fait qu’une commission puisse alors annuler non seulement la décision de l’arbitre, mais aussi le VAR, montre que l’idée d’un VAR réglant ou mettant fin à ces débats a toujours été ridicule.

Depuis des années, le football poursuit l’objectif d’une précision totale dans ses décisions. Et pourtant, tout ce que nous avons vu depuis l’arrivée du système VAR a montré que c’était un rêve impossible. De nombreuses décisions, notamment en matière d’actes criminels graves, sont si subjectives qu’aucun examen médico-légal ne pourra jamais vous amener à la vérité. La décision finale prise concernant Fernandes n’est pas moins contestée que ne l’étaient les décisions de Kavanagh ou de Bankes.

Pensez un instant à tout ce que nous avons perdu dans la poursuite de ce mirage. L’expérience des fans lors des matchs a été irrévocablement endommagée. Le simple lien entre le ballon qui heurte le fond des filets et la joie de la fête a été rompu ; ou plutôt, cela a été remplacé par des minutes d’attente dans les limbes, bloqués dans le noir, souvent sans aucune idée de ce qui se passe. Au moment où l’objectif est donné ou non, le moment est perdu. Les moments pour lesquels vous vivez en tant que fan, pour lesquels vous voyagez, pour lesquels vous payez des prix de plus en plus exorbitants, sont désormais tellement médiatisés par Stockley Park qu’ils ont perdu leur côté émotionnel. Le prix est bien plus important que le prix.



C’est à ce moment-là que les ardents défenseurs du système VAR diront que non, le problème n’est pas la technologie mais plutôt les personnes qui l’utilisent, et que s’ils peuvent simplement être mieux formés, alors le rêve d’une précision objective totale est toujours d’actualité. à la portée.

Cela a toujours été un argument ridicule. Tout ce que nous savons sur le football – et sur les êtres humains – nous dit qu’il n’existe pas d’ensemble de bonnes réponses non révélées. Et qu’aucune personne ou panel, quel que soit le nombre de rediffusions auxquelles ils avaient accès, ne serait jamais en mesure de les révéler. Aucun programme d’entraînement VAR sur mesure ne serait en mesure de combler le vide émotionnel pendant que vous attendez de savoir si le vainqueur des arrêts de jeu de votre équipe a été autorisé ou non.

Tout argument concernant l’ajustement, l’amélioration ou la modification du système VAR ne sert qu’à accepter les prémisses de la technologie, à accepter les dommages qu’elle a causés à notre jeu et à élever un fantasme académique sur l’expérience vécue des fans. Il ne peut plus y avoir d’accommodement avec le VAR, qui prend bien plus qu’il ne donne. Il n’y a qu’un seul argument que les fans devraient faire valoir : l’abolition complète maintenant.

Lorsque les clubs de Premier League l’ont voté en juin, seuls les Wolverhampton Wanderers étaient suffisamment lucides pour adopter ce point de vue. L’histoire les jugera avec bienveillance pour avoir été assez courageux pour défendre ce qui est juste. Il faudra peut-être quelques niveaux supplémentaires de processus d’examen, quelques nouveaux groupes d’officiels essayant de trouver des réponses différentes aux mêmes questions, avant que le reste des clubs ne voie ce qui regarde tout le monde en face.

