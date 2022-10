La farce amusante du serveur donne aux internautes une émeute de rire

Une vidéo hilarante qui fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux fait rire les internautes. Téléchargée par l’utilisateur de Twitter D Prasanth Nair, la vidéo montre un serveur présentant de la nourriture à son client de manière amusante. En servant, presque à chaque fois, il fait semblant que la nourriture est sur le point de tomber sur les clients. Peu importe combien de fois il le fait, il parvient d’une manière ou d’une autre à se débrouiller avec tous ses clients.

Le téléchargeur a mis la vidéo avec un message très important signifiant que chaque travail peut faire sourire les gens, si vous essayez. “Un individu, s’il le souhaite, peut rendre n’importe quel travail intéressant et faire sourire les autres”, lit-on dans la légende de la vidéo. Regarde:

Un individu, s’il le souhaite, peut rendre n’importe quel travail intéressant et faire sourire les autres Rcvd de WA pic.twitter.com/W7soFKXS8H – D Prasanth Nair (@DPrasanthNair) 4 octobre 2022

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à recueillir près de 6 000 vues. On peut également voir des Tweeples retweeter la vidéo avec leurs propres légendes. “C’est tellement agréable”, a écrit une personne. Une autre personne a écrit : “Je n’arrêtais pas de rire !”

Pendant ce temps, plus tôt, dans une autre histoire de serveur, une vidéo partagée par l’utilisateur de Twitter Hatinder Singh a profondément irrité les internautes. La vidéo mettait en vedette deux enfants assis dans un restaurant. Cependant, après quelques instants, ils ont été chassés par un serveur. La vidéo a été tournée dans un point de vente Sbarro. «Je ne sais pas pour l’endroit, mais si ces enfants ont payé quelque chose, ils devraient être autorisés à s’asseoir à l’intérieur. Mais la façon dont le serveur les pousse dehors et les enfants qui se regardent se montre, nous voyons la situation financière d’une personne et décidons du respect à lui donner », lit-on dans la légende de la vidéo. On ne sait toujours pas si les enfants ont commandé quelque chose ou s’ils étaient simplement assis là au hasard.

