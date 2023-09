La FAO lance un plan d’urgence pour lutter contre la faim au Soudan — Enjeux mondiaux

Au cours de l’année à venir, l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) distribuera des semences, des kits de traitement du bétail et fournir un soutien vétérinaire et halieutique pour stimuler la production agricole, améliorer la diversification des semences et protéger le cheptel animal de l’épuisement.

L’initiative devrait répondre aux besoins en céréales de jusqu’à 19 millions de personnes pour la prochaine récolte de 2023, selon la FAO. estimations.

Bataille pour la survie

« Des millions de personnes au Soudan sont confrontées à une bataille pour leur survie alors que la crise de la sécurité alimentaire s’aggrave », a déclaré Hongjie Yang, Représentant de la FAO au Soudan.

« Ce plan d’intervention d’urgence vise à fournir aux familles d’agriculteurs, d’éleveurs et de pêcheurs les éléments de base dont elles ont besoin pour maintenir la production et se nourrir ainsi que leurs communautés. »

L’urgence ne peut être surestimée.

Plus de 20 millions de personnes, représentant plus de 42 pour cent de la population soudanaise, ont connu des niveaux élevés d’insécurité alimentaire aiguë entre juillet et septembre, soit près du double du chiffre de mai de l’année dernière.

Cette situation a été énormément exacerbée par la descente depuis avril dans une guerre totale entre les Forces armées soudanaises et les Forces de soutien rapide (RSF), qui ont près de 5,1 millions de personnes ont été déplacées au Soudan et à travers les frontières du pays.

Selon les médias, au moins 35 personnes ont été tuées et des dizaines d’autres blessées dimanche à la suite d’une attaque contre un marché bondé de la capitale soudanaise, après que celui-ci ait été bombardé par un avion militaire.

Détails du forfait

Dans le cadre du plan de la FAO, les ménages vulnérables recevront des semences de niébé, d’arachide, de mil, de gombo et de sorgho de haute qualité pour la saison estivale 2024 ; et pois chiches, concombres, pois d’Angole, tomates et pastèques pour la saison hiver 2023.

Les agriculteurs seront également formés aux meilleures pratiques pour améliorer la manipulation des produits après récolte, y compris les sous-produits importants tels que le fumier.

Surtout, au milieu des combats intenses, le plan de la FAO donne la priorité aux campagnes de vaccination de masse pour protéger six millions d’ovins, de caprins et de bovins contre des maladies dévastatrices, notamment peste des petits ruminants (peste bovine), la variole ovine et caprine et la fièvre aphteuse.

Pour maintenir les économies locales en activité et garantir un accès constant à des aliments de qualité, l’agence des Nations Unies soutiendra également 50 000 personnes, dont 10 000 ménages de pêcheurs, en leur fournissant des équipements tels que des bateaux et du matériel.

Approche à plusieurs volets

Le plan d’intervention d’urgence déploiera une combinaison d’assistance en espèces inconditionnelle et de soutien aux moyens de subsistance, y compris des semences et des outils, ainsi que des formations, pour atteindre les ménages les plus vulnérables.

Cette approche vise à relever les défis auxquels sont confrontés les agriculteurs pratiquant l’agriculture pluviale pendant la saison sèche (novembre à mai) et les difficultés des communautés d’éleveurs confrontées à la pénurie d’eau, au manque de pâturages, à la santé animale affaiblie et à la réduction de la disponibilité alimentaire.

Pour mettre pleinement en œuvre le plan ambitieux au cours des 12 prochains mois et atteindre les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs ciblés dans les zones les plus exposées à l’insécurité alimentaire du Soudan, la FAO a besoin de 123 millions de dollars.