La FAO, la BID et le FIDA renforcent la technologie pour la sécurité alimentaire des petits exploitants

, 18 septembre 2023 – L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la Banque islamique de développement (BID) et le Fonds international de développement agricole (FIDA) se sont associés dans un accord de partenariat important visant à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition mondiales. Cet accord de coopération trilatéral vise à autonomiser les petits exploitants ruraux en leur fournissant des technologies accessibles, abordables et adaptables, essentielles pour assurer la sécurité alimentaire.

Le Dr Mansur Muhtar, vice-président des opérations de la BID, a souligné l’importance de cette collaboration pour relever les défis urgents de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition auxquels sont confrontés de nombreux pays membres de la BID, en particulier parmi les petits agriculteurs et les communautés pastorales. Il a déclaré : « Notre partenariat avec la FAO et le FIDA jouera un rôle central dans l’identification de technologies adaptées à l’intégration dans le Programme de réponse à la sécurité alimentaire (FSRP) de la BID et d’autres initiatives agricoles. Cette alliance est sur le point d’inaugurer un changement transformateur en matière de durabilité agricole et de sécurité alimentaire dans diverses régions.

« La majorité des pays de la région du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord prévoient une augmentation des taux d’insécurité alimentaire et de malnutrition. Ces défis sont particulièrement plus répandus parmi les petits agriculteurs et les communautés pastorales. La nouvelle coopération tripartite entre la FAO, la BID et le FIDA facilitera l’identification de technologies susceptibles d’être intégrées tout au long de la chaîne de valeur des cultures pour améliorer les moyens de subsistance des petits exploitants agricoles et la sécurité alimentaire de l’ensemble de la population », a déclaré AbdulHakim Elwaer, Sous-Directeur général de la FAO et Représentant régional pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord (NENA). .

« Cette coopération est importante pour la FAO, car elle constitue le premier élément du partenariat entre la FAO et la BID depuis la signature d’un protocole d’accord en 2020. » Elwaer a ajouté.

« La technologie a permis aux petits producteurs de contribuer efficacement au développement agricole durable et à la sécurité alimentaire. Malgré les efforts considérables déployés pour introduire de nouvelles technologies afin de soutenir les agriculteurs tout au long de la chaîne de valeur, il demeure urgent d’augmenter les capacités et d’accélérer l’innovation par le biais de partenariats. Cet accord de coopération constitue une étape majeure dans notre rapprochement avec d’autres partenaires pour contribuer à atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies et la Vision saoudienne 2030″, a déclaré Thouraya Triki, directrice de la Division de la production durable, des marchés et des institutions au FIDA.

Elle a ajouté : « Nous visons à travers cet accord à partager nos connaissances et notre expertise technique avec la FAO et la BID et à bénéficier de cette initiative conjointe pour promouvoir l’échelle de ces technologies et renforcer les capacités des agriculteurs ruraux pour les aider à réduire les coûts et à augmenter la production. revenus et sécurité alimentaire.

Ces technologies agricoles et solutions numériques transférables, adoptables et intelligentes soutiendront le développement d’une agriculture à faible émission de carbone, amélioreront la résilience, contribueront à la réduction de la pauvreté, créeront des emplois et réduiront la vulnérabilité aux risques liés au climat.

Alignée sur l’ère numérique, cette initiative collective aspire à exploiter des outils et des approches innovants dans le but de permettre aux ménages ruraux et aux petits exploitants agricoles familiaux de prospérer malgré des défis multiformes. Ces technologies et solutions devraient non seulement améliorer la productivité agricole, mais également ouvrir la voie à des pratiques durables à faibles émissions de carbone. En renforçant la résilience, en réduisant la pauvreté, en créant des opportunités d’emploi et en atténuant les vulnérabilités liées aux risques induits par le climat, ce partenariat apparaît comme une source d’optimisme.

Cet accord tripartite représente une collaboration synergique, exploitant l’expertise et les ressources de la FAO, de la BID et du FIDA pour autonomiser les ménages ruraux, soutenir les petits exploitants agricoles familiaux et contribuer à une sécurité alimentaire mondiale accrue. Grâce à l’intégration de technologies de pointe dans les pratiques agricoles, ce partenariat vise à cultiver un approvisionnement alimentaire durable et résilient, favorisant la prospérité des communautés du monde entier.

À propos de la FAO :

L’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) est une agence spécialisée des Nations Unies qui dirige les efforts internationaux pour vaincre la faim. Notre objectif est d’assurer la sécurité alimentaire pour tous et de garantir que les gens aient régulièrement accès à suffisamment d’aliments de qualité pour mener une vie active et saine. Avec plus de 194 membres, la FAO travaille dans plus de 130 pays à travers le monde

À propos de la BID :

La Banque Islamique de Développement (BID) est une institution multilatérale de financement du développement qui opère conformément aux principes islamiques pour favoriser le progrès économique et social dans les pays membres. Forte de son engagement en faveur du développement durable, la BID soutient activement des projets et des initiatives qui ont un impact positif sur la vie des communautés dans divers secteurs.

À propos du FIDA :

Le FIDA est une institution financière internationale et une agence spécialisée des Nations Unies. Basé à Rome – le centre des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture – le FIDA investit dans les populations rurales, en leur donnant les moyens de réduire la pauvreté, d’accroître la sécurité alimentaire, d’améliorer la nutrition et de renforcer la résilience. Depuis 1978, nous avons accordé plus de 24 milliards de dollars de subventions et de prêts à faible taux d’intérêt pour financer des projets dans les pays en développement.