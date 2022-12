La Fantasy Premier League présente la Second Chance League

La Fantasy Premier League lance sa Ligue de la seconde chance au cours de la semaine de match 17. Ces matchs, qui ont lieu le lendemain de Noël (26 décembre), signifient que tout joueur a une nouvelle vie dans sa campagne FPL.

En outre, c’est un ajout approprié compte tenu de l’interruption massive au milieu de la saison. La pause de la Coupe du monde a enlevé une partie de l’élan du football de club. Cependant, la FPL Second Chance League permet aux fans de football de s’impliquer davantage dans le jeu. De plus, vous n’avez pas besoin d’être un ancien joueur de Fantasy Premier League.

Tous les utilisateurs, qu’ils aient ou non eu une équipe lors du premier relais de la saison, auront une toute nouvelle ligue. Les joueurs repartent de zéro, comme nous l’avons fait en août au début de la saison de Premier League. Ensuite, vous sélectionnez une équipe compte tenu de votre financement et vous espérez qu’elle vous rapportera des points via des performances réelles.

Ceux qui sont attachés à leur ligue actuelle, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Ces points restent en jeu, tout comme les mini-ligues avec des amis, la famille, des collègues ou des personnes partageant les mêmes idées. C’est juste une façon d’être plus impliqué dans la ligue, tout en attirant un certain nombre de nouveaux joueurs et utilisateurs.

La FPL annonce la Ligue de la seconde chance

Il y a de légères différences avec l’ajout de la Ligue de la seconde chance. Il n’y a pas de compétition de coupe. De plus, bien sûr, la ligue est considérablement plus courte, car nous avons déjà vu 16 semaines de match.

Enfin, il y a un nouveau prix qui n’existe pas dans le FPL principal. Le buteur avec le point le plus élevé dans une semaine de match sans utiliser de jeton tel que le triple capitaine reçoit un prix.

Cependant, le même objectif existe. À la fin de la saison, la FPL décerne des prix aux cinq meilleures équipes, allant des billets d’accueil avec frais de déplacement payés aux consoles de jeux.

La Ligue de la seconde chance est lancée le lendemain de Noël, le même jour que la saison générale de la FPL reprend.