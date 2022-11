La fanfic BTS écrite en 2018 attire l’attention des ARMYs pour la prédiction des interruptions; certains pensent que Suga alias Min Yoongi est le véritable écrivain

BTS ARMÉE est une sacrée ARMY massive avec un écrivain dans chacun d’eux, tous prêts avec leurs fan fics. Bien, BTS AU est très populaire en ligne et surtout entre les expéditeurs biaisés. Et nous avons rencontré des BTS ARMYs qui devenaient fous à propos de l’une des fan fictions écrites en 2018. Qu’est-ce qui serait si spécial à propos du Fanfiction BTS écrit en 2018 ? Il semble y avoir une mention de pause en 2022! Oui, tu l’as bien lu! Quelqu’un a prédit BTS prétendue «pause» (lire rupture d’activités consécutives) en 2018 et tout s’est réalisé.

BTS ARMY a prédit une interruption de BTS dans la fan fiction de 2018 ?

Cette fanfiction BTS devient virale dans Hollywood News en ce moment. Alors quelqu’un a écrit une fanfiction Taekook. Et cela inclut les détails de l’album 2020 et le succès massif de BTS. Par la suite, la fan fiction de BTS parle aussi des concerts et de leur fatigue après avoir travaillé sans arrêt et très dur pendant 9 ans. Le BTS AU est assez choquant car il a été écrit en 2018 tout en parlant de 2020 et 2022.

Découvrez la fan fiction BTS AU écrite en 2018 ici:

CETTE UA ME DONNE LA CHAIR DE POULE LITTÉRALEMENT WTF ??? C’EST SI DÉTAILLÉ ? ! DE L’ALBUM 2020 AU HIATUS ?? pic.twitter.com/17N2ME5pL5 tay(tae) pas taylor swift . (@kimgayism) 4 novembre 2022

ARMY bouleversé par la fan fiction

Les prédictions ont laissé le BTS ARMY en émoi. Ils deviennent particulièrement fous à cause de la prédiction judicieuse d’une pause dans les activités. Certains des ARMYs se demandent qui est cette fois l’écrivain de fanfiction itinérant tandis que d’autres se demandent s’il s’agit de Suga alias Min Yoongi. Découvrez la réaction de BTS ARMY à la fan fiction BTS AU ici:

Qui a prédit ça ?! Mariam ?? ? (@ Mariam21644475) 4 novembre 2022

C’est effrayant??? Elle | | ? ? (@army_ella_) 4 novembre 2022

Ma tl a fait quelque chose pic.twitter.com/7EShWqM2Vk bière ? ? est une femme de militaire (@jiminmlostjams) 4 novembre 2022

https://t.co/rYbKlPqm5F L’ère de la femme militaire de Dee ? ? (@diorsoek) 4 novembre 2022

Évidemment ? Jaya * (@vkook4vr) 5 novembre 2022

OMG OUI !!! J’AI LU CELA IL Y A QUELQUES ANNÉES POUR LA PREMIÈRE FOIS ET J’AI DÉCIDÉ DE LE RELIRE LE MOIS DERNIER (JE NE ME SOUVENAIS PAS DE QUOI C’ÉTAIT AU DÉBUT) ET QUAND JE SUIS ARRIVÉ À CETTE PARTIE, J’ÉTAIS COMME WHAAAAAAAT !!! alba lyon (@albamuffin) 4 novembre 2022

pas de raison, rappelez-vous que Yoongi a dit qu’il écrivait des fan fictions? ? Bamie attend PJM1 (@eboybamie) 4 novembre 2022

QUOI TT L’ASTRONAUTE ??? ?? (@OnlyBangtansyn) 4 novembre 2022

Wow …… Cet AU est vraiment très dangereusement trop pour mon fragile. C’est tellement bien écrit et détaillé ? Marzia Haq ?? ? (@MarziaHaq) 4 novembre 2022

Je ne savais pas qu’il y avait des choses saines et super douces comme celle-ci du côté de l’armée d’ao3. tbh les blagues alpha m’ont fait peur lol ? AUSSI POURQUOI JK NE SE CONFIE PLUS À TAE ?! hima (laya) ? ? (@polluxadeadstar) 4 novembre 2022

Alors on a trouvé l’Ao3 de Yoongi ? Dr Tan ? (femme de militaire) (@Taetonnin) 4 novembre 2022

QUEL VOYAGEUR DU TEMPS A ÉCRIT CECI luc | tanniesgirl (@purplewitch713) 4 novembre 2022

Yoongi écrit cette fanfic ???????-?????? ? ?? (@Minnieminnie771) 4 novembre 2022

Et si Yoongi écrivait ça lui-même ?? Avoir une dépression émotionnelle (@ Rishita_2705) 4 novembre 2022

2018 ! Bamie attend PJM1 (@eboybamie) 4 novembre 2022

yoongi l’a écrit threem | l’astronaute (@bangtanrocks) 4 novembre 2022

En parlant de la rupture avec les activités de groupe constantes, les membres du BTS se concentreront désormais beaucoup plus sur leur carrière solo. Cela ne signifie pas que le groupe s’est dissous. À la mi-octobre, Big Hit Music a annoncé que les membres du BTS poursuivraient leur enrôlement militaire en commençant par Kim Seokjin alias Jin.