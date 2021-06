La fanfaronnade de boxe féminine Shields se compare à nouveau à Muhammad Ali alors qu’elle s’engage à devenir championne de MMA lors d’une conférence de presse enflammée

Jamais faible en confiance, Shields était sombre à la pesée alors qu’elle se dirigeait vers la balance, mais a ensuite laissé échapper un grognement tonitruant tout en se frappant pour ensuite faire face à Elkin dans une pose d’arts martiaux.

Après avoir passé sept mois à s’entraîner avec les anciens champions de l’UFC Jon Jones et Holly Holms, Shields était dans une forme particulièrement impétueuse lors de la conférence de presse qui a suivi.

« Elle n’a pas l’air confiante dans tout ce qu’elle dit », a-t-elle dit à propos d’Elkin, qui a perdu six de ses neuf combats mais a considérablement plus d’expérience que Shields.

« Je ne suis pas qu’un grappler ; Je suis un combattant de MMA maintenant. — Claressa Boucliers #2021PFL4pic.twitter.com/zC6HIMbHuC – Dépôt de Borrachinha (@FullContactMTWF) 9 juin 2021

« Au début, cela allait durer 15 secondes, maintenant ce sera le deuxième tour. La vérité, c’est que Brittney Elkin va perdre, point final. Je ne suis pas venu au PFL juste pour que mon beau record de boxe soit pris. par quelqu’un qui n’est même pas un combattant sérieux.

« Ne me comptez pas juste parce que Brittney est dans le MMA depuis 12 ans et n’a été excellente dans rien d’autre que le jiu-jitsu. Je suis un grand athlète, une personne formidable et j’ai juste hâte d’entrer. là-bas et faire taire toutes ces histoires sur les grapplers capables de battre les boxeurs parce que je suis un combattant de MMA maintenant. »

Après le choc initial de la lutte en sparring, Shields dit maintenant qu’elle peut rebondir comme le légendaire Ali et s’attend à être le « exception » qui devient champion en un an.

« La boxe, c’est des pommes: vous la rincez, vous la mordez et vous la mangez », a-t-elle émis l’hypothèse devant les médias alors qu’Elkin gardait largement son conseil.

« Le MMA est comme une orange… c’est vraiment comme un pamplemousse : vous devez le peler et le peler à nouveau pour obtenir le fruit. Le MMA est tellement plus complexe.

« La boxe et le MMA sont une question de guerre : moi contre toi, homme contre homme, femme contre femme. Personne ne peut vous aider là-dedans.

La dernière fois que nous avons vu @ClaressaShields dans une paire de gants, elle est devenue la seule boxeuse à remporter des titres incontestés dans deux catégories de poids 🏆🏆 (via @SalitaProm) Demain, elle fait ses débuts en MMA pour le PFL. #BoucliersElkinpic.twitter.com/y1SdbPelxU – ESPN Ringside (@ESPNRingside) 9 juin 2021

« J’ai commencé en juin et je n’ai pu que mettre au banc 135, ce que je pouvais faire en neuvième année. Alors mon petit ami, qui est mon entraîneur de force et de conditionnement, a commencé à me rassembler.

« Maintenant, je peux mettre 135 au banc dix fois et 185 une fois. Je suis plus fort et j’ai un meilleur contrôle sur mon alimentation.

« La boxe et le MMA sont deux sports différents mais ils m’ont toujours comparé à Amanda Nunes ou Ronda Rousey. Ces filles étaient de grandes combattantes de MMA mais si elles venaient à la boxe, je les battrais.

Claressa Shields apprend des meilleurs de Jon Jones ! pic.twitter.com/ZdNI115FUu – Alertes sportives majeures (@sports___alerts) 9 décembre 2020

« Je me disais: » peut-être que vous devriez arriver au point où vous pouvez les battre en MMA. Ce serait beaucoup plus gros. «

« Il y a des choses en MMA que j’aime et que j’aime pas. Au début, je n’aimais rien. Je peux dire maintenant que je suis d’accord pour la partie lutte, les coups de pied et voir quand les coups de pied arrivent.

« Maintenant, quand je m’entraîne, je ne me sens pas du tout impuissant parce que je sais quoi faire. Tu ne me reconnaîtras pas du tout jeudi. »

FORMATION 1 SUR 1 GWOAT & JON JONES | Claressa Shields s’entraîne 1 contre 1 avec … https://t.co/DhlExGBbLD via @Youtube – Claressa Gwoat Shields (@Claressashields) 9 mai 2021

Shields a admis qu’elle devait éviter de s’impliquer dans Elkin’s « Jeu » quand ils se rencontrent à Atlantic City – son adversaire est une ceinture brune de Jiu-jitsu.

« Ce ne serait qu’un rêve de provoquer un bouleversement, alors je suis excité », dit Elkin. « Elle parle toujours comme ça, donc ça ne me dérange pas.

« Je suis aussi très confiant – je n’utilise tout simplement pas autant de mots pour m’expliquer. Je laisse tomber parce que je veux montrer ce que je peux faire là-dedans, et j’ai besoin d’en dire moins pour le faire.

« Je ne me sens pas du tout offensé: j’ai l’impression que tout le monde qui met l’attention sur elle m’a simplement laissé glisser et me mettre au travail. »

Maintenant, le monde est sur le point de savoir si Shields peut transférer sa classe de double championne olympique et la seule athlète féminine à être une reine incontestée dans deux catégories de poids différentes vers une nouvelle discipline.