La fanfare et les huées ont marqué le 4 juillet pour les présidents américains – NBC New York

À travers l’histoire, le 4 juillet a été un jour où certains présidents ont déclaré leur indépendance vis-à-vis du public. Ils sont allés à la plage, à la montagne, au terrain de golf, à la ferme, au ranch. Au milieu de la Dépression, Franklin Roosevelt naviguait vers Hawaï pour des vacances de pêche et de travail.

Cela a également été une journée pour certains présidents de s’insérer au premier plan dans le tissu de tout cela.

Teddy Roosevelt a attiré des centaines de milliers de personnes pour son oratoire du 4 juillet. En 2019, Donald Trump a rassemblé des chars, des bombardiers et d’autres machines de guerre pour une célébration qui évite généralement le muscle militaire.

Richard Nixon a enragé les masses anti-guerre sans même se montrer. Comme l’ont montré les manifestations anti-Nixon de 1970, le Jour de l’Indépendance dans la capitale n’est pas toujours synonyme de divertissement et de jeux. Il a aussi une tradition de rouge, de blanc et de boo.

Dans les temps modernes, cependant, les présidents ont eu tendance à prendre du recul et à laisser le peuple faire la fête.

George W. Bush a organisé une cérémonie accueillant les immigrants en tant que nouveaux citoyens. Barack Obama a organisé un barbecue sur la pelouse sud pour les troupes. Bill Clinton s’est rendu sur les rives de la baie de Chesapeake pour regarder un jeune pygargue à tête blanche nommé Freedom être relâché dans la nature.

En 2021, Joe Biden a réuni plus de 1 000 personnes sur la pelouse sud de la Maison Blanche pour manger des hamburgers et regarder des feux d’artifice. Cet événement était remarquable car de tels rassemblements étaient impensables au cours de la première année de la pandémie. Beaucoup auraient souhaité que Biden n’ait pas pensé à le faire même alors – le déchaînement de la variante omicron COVID-19 était encore à venir.

Pourtant, les hamburgers étaient une amélioration par rapport au 4 juillet 1850, lorsque Zachary Taylor a englouti des cerises et du lait apparemment gâtés (et est mort cinq jours plus tard.)

Un regard sur ce que certains présidents ont fait le 4 juillet :

1777 : À l’occasion du premier anniversaire de la déclaration d’indépendance, alors que la guerre d’indépendance est en cours, un futur président, John Adams, décrit un jour et une nuit de célébration spontanée à Philadelphie dans une lettre à sa femme, Abigail. Après des heures de défilés de troupes, de feux d’artifice, de feux de joie et de musique, il lui raconte qu’il s’est promené seul dans le noir.

«Je me promenais dans les rues pour prendre un peu d’air frais et faire de l’exercice», écrit-il, «et j’ai été surpris de voir toute la ville allumer ses bougies aux fenêtres. J’ai marché la majeure partie de la soirée, et je pense que c’était l’illumination la plus splendide que j’aie jamais vue ; quelques maisons hargneuses étaient sombres ; mais les lumières étaient très universelles. Considérant le retard de la conception et la soudaineté de l’exécution, j’ai été étonné de la joie et de l’empressement universels qui ont été découverts, et de l’éclat et de la splendeur de chaque partie de cette joyeuse exposition.

1791 : Deux ans après être devenu le premier président, George Washington fait la fête à Lancaster, en Pennsylvanie, « avec une adresse, une cuisine raffinée et des promenades en ville », selon le National Park Service. Philadelphie était la capitale provisoire pendant que la ville de Washington était en cours de préparation. Lancaster avait accueilli le Congrès continental pour une session rapide et rapide pendant la révolution.

1798 : Désormais président, Adams passe en revue un défilé militaire à Philadelphie alors que la jeune nation montre ses muscles.

1801 : Thomas Jefferson préside la première réception publique du 4 juillet à la Maison Blanche.

1822 : James Monroe traîne dans sa ferme en Virginie.

1826 : Adams, le deuxième président, et Jefferson, le troisième, meurent tous les deux ce 4 juillet.

1831 : James Monroe, qui était le cinquième président, meurt ce 4 juillet.

1848 : James Polk assiste à la pose de la première pierre du Washington Monument en présence d’Abraham Lincoln, alors membre du Congrès de l’Illinois. Un défilé militaire suit.

1850 : Taylor assiste à des festivités sur le terrain du Washington Monument et tombe malade de crampes d’estomac après avoir mangé des cerises et bu du lait glacé et de l’eau. Il meurt le 9 juillet. Une théorie selon laquelle quelqu’un l’aurait empoisonné avec de l’arsenic a été démentie en 1991 lorsque son corps a été exhumé et testé.

1861 : Lincoln envoie un message au Congrès défendant son invocation des pouvoirs de guerre, appelant à davantage de troupes pour combattre le Sud et attaquant la Virginie pour avoir permis à « cette insurrection géante de faire son nid à l’intérieur de ses frontières ». Il jure « d’avancer sans crainte ».

1868 : Après-guerre, Andrew Johnson exécute une proclamation accordant l’amnistie à ceux qui se sont battus pour la Confédération.

1902 : Teddy Roosevelt s’adresse à 200 000 personnes à Pittsburgh.

1914 : « Notre pays, bon ou mauvais », déclare Woodrow Wilson à l’Independence Hall de Philadelphie.

1928 : Calvin Coolidge (né le 4 juillet 1872) part à la pêche à la truite dans le Wisconsin.

1930 : Herbert Hoover passe ses vacances au bord de la rivière Rapidan en Virginie.

1934 : Franklin Roosevelt est aux Bahamas ou à proximité après avoir quitté Annapolis, Maryland, pour un voyage d’un mois et une visite à Hawaï via le canal de Panama. Le 4 juillet, le journal de bord de l’USS Houston fait référence à la « partie de pêche » quittant le navire une partie de la journée.

1946: Avec la Seconde Guerre mondiale au cours de l’année précédente, Harry Truman se détend dans les montagnes Catoctin du Maryland à la retraite Shangri-La de Roosevelt, rebaptisée plus tard Camp David.

1951 : Alors que les États-Unis sont en guerre en Corée, Truman s’adresse à une foule immense sur le terrain du Washington Monument, à l’occasion du 175e anniversaire de la signature de la Déclaration d’indépendance.

1953 et 1957 : Dwight Eisenhower = golf.

1968 : Lyndon Johnson, qui a favorisé son ranch texan pendant les vacances, parle à San Antonio du manque d’indépendance des pauvres, des minorités, des malades, des gens « qui doivent respirer de l’air pollué » et de ceux qui vivent dans la peur du crime », malgré notre rhétorique du 4 juillet.

1970 : Nixon, en Californie, enregistre un message qui est diffusé à la foule sur le National Mall lors d’une célébration de la « Journée d’honneur de l’Amérique » organisée par des partisans et vivement protestée par les masses anti-guerre et les militants des droits civiques. Les gaz lacrymogènes submergent les manifestants et les célébrants, les drapeaux du Viet Cong se mêlent aux Stars and Stripes et les manifestants – certains nus – plongent dans le Reflecting Pool.

1976 : Alors que les États-Unis fêtent leurs 200 ans, Gerald Ford prend la parole à Valley Forge, en Pennsylvanie, puis à Independence Hall, et passe en revue l’armada de grands voiliers dans le port de New York.

1987 : Ronald Reagan, à Camp David, fait une déclaration politique directe dans son discours de vacances à la radio, présentant une « déclaration des droits » économique et Robert Bork à la Cour suprême. Un samedi, cela lui servait d’adresse radiophonique hebdomadaire, que lui et d’autres présidents modernes utilisaient pour leurs agendas.

2008 : Bush, comme plusieurs présidents avant lui, organise une cérémonie de naturalisation. Plus de 70 personnes de 30 pays sont accueillies en tant que nouveaux citoyens.

2010 : Obama amène 1 200 militaires sur la pelouse sud pour un barbecue. Père d’un bébé du 4 juillet, Malia, il plaisantait en disant qu’elle avait toujours pensé que les feux d’artifice de la capitale étaient pour elle.

2012 : Obama combine deux traditions du 4 juillet – célébrer les troupes et les nouveaux citoyens – en honorant la naturalisation des militaires américains qui sont venus dans le pays en tant qu’immigrants.

2017 : Trump se rend dans son club de golf, puis organise un pique-nique à la Maison Blanche pour les familles des militaires.

2021: Biden dit à une foule sur la pelouse sud que « nous sommes plus proches que jamais de déclarer notre indépendance face à un virus mortel ». C’était le plus grand événement de sa présidence depuis sa prise de fonction. Les cas et les décès de COVID-19 avaient atteint ou presque des niveaux record à ce moment-là, mais rebondiraient à mesure que la variante omicron se propagerait.

2023: Biden prévoit d’organiser un barbecue et une fête à la Maison Blanche pour les militaires, les anciens combattants et leurs familles.

La rédactrice d’Associated Press, Darlene Superville, a contribué à ce rapport.