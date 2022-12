“La fan la plus chaude de la Coupe du monde” réplique aux affirmations que les habitants “désapprouvent” sa tenue

Une fan de football FIESTY qui a attiré l’attention “désapprobatrice” pour ses tenues racées lors de la Coupe du monde de cette année a riposté aux critiques dans un nouveau post Instagram racé.

Le mannequin croate Ivana Kroll a épaté en bikini sur le front de mer de Doha avant le huitième de finale de son équipe contre le Japon cet après-midi.

Ivana Kroll a montré son soutien avant le choc de la Croatie cet après-midi Crédit : La Méga Agence

Le mannequin a déjà fait sa marque au tournoi d’hiver de cette année Crédit : Instagram

Sa tenue racée lors de l’affrontement de son équipe contre la Belgique lui a valu des regards “désapprobateurs” Crédit : Instagram

S’adressant à Insta avant l’énorme cravate, elle a montré ses courbes dans une seule pièce serrée alors qu’elle agitait fièrement le drapeau des Vatreni.

“Faisons la fête comme en 1998”, a-t-elle écrit, faisant référence à la première course réussie des Croates en demi-finale.

Elle a ensuite ajouté un emoji de cœur d’amour – à la grande affection de ses 1,2 million de fans adorateurs.

Ivana a toujours été présente à Doha pour encourager son côté à Doha et a déjà étourdi dans plusieurs tenues plongeantes portant les armoiries à carreaux synonymes de la Croatie.

Jusqu’à présent, le mannequin d’origine allemande de 30 ans portait une tenue ajustée et racée lors du match de son équipe contre le Maroc et a partagé des clichés d’elle-même dans un maillot de bain révélateur tout en posant près du gratte-ciel incurvé de Lusail.

Plus tard, elle a attiré l’attention des habitants du Qatar alors qu’elle apparaissait dans un haut de bikini à carreaux rouges et un legging rouge serré lors du dernier match de groupe contre la Belgique.

Tout cela lui a valu le nom de “fan la plus chaude de la Coupe du monde”. “

Mais maintenant, l’ancienne équipe aurait mérité ses critiques alors qu’elle tentait de tester les limites des lois sur la pudeur au Qatar.

Selon Mail, l’éminent entrepreneur qatari Mohammed Hassan Al-Jefairi, a affirmé que des hommes locaux s’étaient détournés et avaient regardé fixement parce qu’ils désapprouvaient sa tenue.

S’adressant à Twitter après le match nul 0-0 entre la Croatie et la Belgique jeudi dernier, il a écrit: “Juste pour votre information, ils prennent une photo non pas parce qu’ils l’aiment mais parce qu’ils n’aiment pas la façon dont elle est mal habillée par rapport à notre Culture.

“Vous pouvez le confirmer avec n’importe quel Qatari local, probablement pour le signaler.”

Il est conseillé aux visiteurs du Qatar de se couvrir les épaules et d’éviter les jupes courtes.

Et de nombreux fans de glam foot ont couru le risque d’être condamnés à d’énormes amendes ou même mis derrière les barreaux s’ils affichent leurs chiffres dans la nation du golfe.

Mais Ivana a continué à se moquer de la couverture et auparavant, elle portait un maillot de bain string étriqué sur une plage qatarie avant le début de la compétition.

Maintenant, quelque chose qu’elle a semblé suivre.

Parlant précédemment des règles de modestie, elle a déclaré: “Je pensais d’abord que si la Coupe du monde se déroulait là-bas (Qatar), c’est sûr qu’ils nous permettront tout pour le rendre confortable pour tous les fans sans aucune des restrictions”,

“Je ne suis pas musulmane et si nous en Europe respectons le hijab et le niqab, je pense qu’ils doivent aussi respecter notre mode de vie, notre religion et à la fin moi portant des robes et des bikinis parce que je suis catholique de Croatie qui est ici à cause de la coupe du monde.

La Croatie doit affronter le Japon en direct sur BBC One à 15 heures aujourd’hui.

Ivana s’est moquée des critiques qui lui ont été adressées pour ses choix de mode audacieux 1 crédit