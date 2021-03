AL HARF, Yémen – Le premier défi de la mère lorsque son fils maigre de huit mois est tombé avec de la fièvre, de la diarrhée et des vomissements a été de se rendre de leur village pauvre et isolé du nord du Yémen à la clinique la plus proche. Après avoir échoué pendant trois jours à trouver un moyen de transport, elle est partie à pied, portant son enfant malade pendant deux heures pour rejoindre les médecins qui ont immédiatement reconnu un autre cas dans la crise de malnutrition aiguë en spirale au Yémen. Même après une semaine de traitement avec une formule enrichie, le garçon, Sharaf Shaitah, était immobile sur un lit d’hôpital, ses os furtivement à travers la peau de ses membres brindilles. Lorsqu’on lui a demandé si sa famille avait assez à manger, sa mère, Iman Murshid, a répondu: «Parfois, nous en avons assez, parfois nous n’en avons pas.» Six ans après le début d’une guerre qui a tué des centaines de milliers de personnes, détruit le pays et détruit une grande partie de ses infrastructures, le Yémen fait face à des taux de faim croissants qui ont créé des poches de famine qui, selon les groupes humanitaires, risquent de s’agrandir, laissant encore plus de Yéménites sous-alimentés vulnérable aux maladies et à la famine.

La guerre a conduit à des pénuries alimentaires chroniques dans ce qui était déjà le pays le plus pauvre du monde arabe. Une famine généralisée n’a été évitée en 2018 que par un afflux important d’aide étrangère. Mais la menace est plus grande cette fois, selon les groupes d’aide, alors que la guerre se poursuit, les familles s’appauvrissent et la pandémie de coronavirus a laissé les pays donateurs plus concentrés sur leur propre peuple. «La famine est sur une trajectoire de plus en plus grave», a déclaré David Beasley, directeur exécutif du Programme alimentaire mondial, dans une interview après son retour récent du Yémen. «Notre plus gros problème maintenant est le manque d’argent – et la guerre. Six ans de guerre ont complètement dévasté le peuple à tous égards. » Près de la moitié de la population du Yémen, 13,5 millions de personnes, a du mal à obtenir suffisamment de nourriture, selon les Nations Unies. On s’attend à ce que ce nombre augmente de près de 3 millions d’ici la fin juin, en grande partie parce que les déficits de financement ont réduit le nombre de personnes que les agences d’aide peuvent nourrir. Les Nations Unies affirment que 3,6 millions de Yéménites sont déjà dans une phase «d’urgence» de pénurie alimentaire, et 16 500 ont atteint une «catastrophe». Il estime que 400000 enfants risquent de mourir de faim.

«Si nous ne les recevons pas bientôt avec des rations complètes, je n’imagine pas que nous n’aurons pas une famine à grande échelle», a déclaré M. Beasley.

Le Yémen est dans une spirale descendante depuis 2014, lorsque des rebelles alliés à l’Iran et connus sous le nom de Houthis se sont emparés du nord-ouest du pays, y compris de la capitale, Sana, envoyant le gouvernement en exil.

En 2015, une coalition de pays arabes dirigée par l’Arabie saoudite et soutenue par les États-Unis a lancé une campagne de bombardements visant à évincer les Houthis, mais la guerre s’est installée dans une impasse, avec des administrations concurrentes au nord et au sud et des attaques tuant fréquemment des civils. Des groupes d’aide ont rapporté que les frappes aériennes de la coalition, utilisant souvent des munitions américaines, ont été la principale cause directe de victimes civiles, tuant des milliers de personnes. En 2019, le Congrès a voté la fin du soutien américain à la campagne menée par l’Arabie saoudite, mais le président Donald J.Trump a opposé son veto à la mesure. Quelques jours après son entrée en fonction, le président Joe Biden a gelé certaines ventes d’armes à la coalition et mis un terme au renseignement et à son soutien logistique. Il a nommé un envoyé de haut niveau pour faire pression pour des pourparlers de paix, et l’Arabie saoudite a annoncé un nouveau plan de paix, mais ces efforts doivent encore faire des progrès concrets. La crise de la faim croissante découle de l’effondrement plus large de l’économie du Yémen pendant la guerre, selon les experts. Les Nations Unies estiment que la guerre a a fait plus de 200 000 morts, principalement de causes indirectes comme la faim et la maladie. L’éclatement du pays a déplacé des millions de personnes, les séparant de leurs moyens de subsistance et les laissant dépendantes de l’aide. Même les personnes qui ont encore un emploi sont devenues démunies. Les gouvernements concurrents du nord et du sud ont eu du mal à payer les salaires, et une baisse de la valeur de la monnaie du Yémen a rendu les produits importés inabordables dans un pays qui importe la quasi-totalité de sa nourriture.