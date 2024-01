La famine et la maladie à Gaza, une « arme de guerre »

Mises à jour en direct : suivez les dernières nouvelles sur Israël-Gaza

La famine et la maladie sont utilisées comme armes de guerre à une échelle jamais vue auparavant, a déclaré le haut diplomate palestinien au Royaume-Uni, condamnant la Grande-Bretagne et les États-Unis pour ne pas en faire assez pour empêcher ce qu’il a appelé la campagne de génocide d’Israël.

Le Dr Husam Zomlot, ambassadeur auprès de la mission palestinienne au Royaume-Uni, a accusé Israël de restreindre l’entrée des camions d’aide humanitaire à Gaza, une affirmation déjà formulée par les organisations humanitaires internationales.

« L’aide alimentaire n’arrive qu’au compte-goutte parce que [of] Israël bloque et empêche l’accès sous prétexte de sécurité », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Londres.

Il a averti qu’un nombre « choquant » de personnes pourraient mourir de maladies telles que le cancer ou l’insuffisance rénale, en raison du manque de soins médicaux. “La situation ne fera qu’empirer pendant les mois froids de l’hiver”, a-t-il ajouté.

« Les bombardements et le siège de Gaza par Israël n’ont laissé aux Palestiniens d’autre choix que de mourir ou de quitter leurs terres », a-t-il déclaré. “Une population entière a été condamnée à mort – ou à une expulsion massive.”

Il a cité les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé montrant que plus de 90 pour cent des 2,2 millions d’habitants de Gaza étaient confrontés à la faim et à la malnutrition, et que la situation devrait se détériorer au cours de l’hiver. Plus de 24 000 personnes ont été tuées, « en grande majorité » des femmes et des enfants, ce qui équivaut à 850 morts par jour depuis le début de la guerre, a déclaré le Dr Zomlot.

Les personnes déplacées n’ont pas accès à l’eau potable et les abris surpeuplés sont devenus un terrain fertile pour des maladies infectieuses telles que le choléra et les maladies respiratoires.

« Ce sont des politiques délibérées de famine et de maladie utilisées comme armes de guerre », a-t-il déclaré.

Husam Zomlot, ambassadeur palestinien au Royaume-Uni, photographié lors d’une conférence de presse à Londres l’année dernière, a accusé le Royaume-Uni de faire preuve de deux poids, deux mesures dans la guerre à Gaza. Reuters

Il a appelé à un cessez-le-feu immédiat et critiqué l’échec de la communauté internationale à le permettre.

« Malgré cette catastrophe humanitaire d’origine humaine sans précédent, nous ne constatons aucun effort sérieux de la part des acteurs internationaux les plus importants pour instaurer un cessez-le-feu immédiat, durable, global et permanent », a-t-il déclaré.

Les États-Unis et le Royaume-Uni n’en font pas assez pour mettre en œuvre des résolutions susceptibles d’aboutir à une solution à deux États pour Israël et la Palestine, a-t-il déclaré.

“Soit nous prenons ces résolutions au sérieux, soit c’est l’ensemble des fondations du système international qui sera ébranlé, tout simplement ébranlé”, a-t-il déclaré. “Il s’agit du plus grand test de résistance de l’ordre international depuis sa création en 1940.”

La position du Royaume-Uni sur la guerre entre Israël et Gaza manquait de « cohérence » et révélait un « double standard », a-t-il déclaré.

Il a souligné les critiques du Premier ministre Rishi Sunak à l’égard du procès de l’Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de Justice, tandis que le ministre des Affaires étrangères, Lord Cameron, a refusé de commenter si Israël avait enfreint le droit international.

“C’est ça la sélectivité, c’est ça l’hypocrisie”, a-t-il déclaré.

Il a appelé les députés britanniques à prêter attention aux manifestations à Londres – appelant à un cessez-le-feu à Gaza et à la fin de l’occupation israélienne de la Palestine – en comparant les rassemblements à la campagne anti-apartheid en Afrique du Sud, qui a débuté au Royaume-Uni avec le Mouvement de boycott de 1959.

« Il s’agit d’un développement inspirant, responsabilisant et stratégique. C’est une scène qui nous rappelle le mouvement anti-apartheid », a-t-il déclaré à propos des marches quasi-hebdomadaires qui ont attiré des centaines de milliers de personnes dans le centre de Londres.

« Ce sont souvent les gens qui lancent un mouvement qui se rangent du côté de la justice. Ce sont souvent les gens, et non les politiciens, qui créent la dynamique, le pouvoir et la pression pour changer le cours de l’histoire.

Le Dr Zomlot a salué le cas de l’Afrique du Sud devant la CIJ à La Haye, affirmant qu’il s’agissait d’un pas vers la responsabilisation.

Il espère que la CIJ introduira des mesures provisoires pour mettre un terme immédiat à la campagne militaire israélienne à Gaza, « mettant fin au carnage parce que personne d’autre ne l’a fait ».

Des procédures plus longues visant à déterminer si Israël avait l’intention de commettre un génocide à Gaza constituent un « pas majeur dans la bonne direction ».

« La responsabilité est essentielle », a-t-il déclaré. “Nous devons nous assurer que ce qui s’est produit au cours des 100 derniers jours ne se reproduira plus jamais.”

Il n’y a « aucune chance » que la CIJ se prononce en faveur d’Israël, a déclaré le Dr Zomlot.

« Il n’existe aucun moyen légal possible. C’était la première fois dans l’histoire que le génocide était enregistré par les personnes exécutées et transmis en direct dans le monde entier. »

“Il n’y a aucun moyen pour Israël de cacher son intention de commettre un génocide.”

La décision de la CIJ sera un « moment déterminant » pour l’ordre international. Le Dr Zomlot a déclaré : « S’il échouait, je pense qu’il aurait échoué lui-même, ainsi que son mandat et l’ensemble de l’ordre fondé sur des règles. »

