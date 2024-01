La famine à Gaza devient « inévitable », déclare le rapporteur de l’ONU | Gaza

La bande de Gaza est confrontée à une « famine inévitable » en raison de la décision des pays occidentaux de suspendre le financement de l’agence des Nations Unies pour les affaires palestiniennes après les accusations israéliennes selon lesquelles 12 des employés du groupe ont participé à l’attaque du Hamas le 7 octobre dernier.

Michael Fakhri, rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à l’alimentation, dit Dimanche, « la famine était imminente » et désormais « inévitable », dans un commentaire suite à l’annonce selon laquelle les États-Unis et neuf autres pays suspendaient le financement supplémentaire de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA).

« Cela punit collectivement plus de 2,2 millions de Palestiniens », a-t-il déclaré.

Selon le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, 12 membres du personnel de l’UNRWA ont été identifiés par Israël, dont neuf ont été abattus, un tué et l’identité de deux autres est en cours de contrôle. Une enquête de l’ONU a été ouverte.

Israël n’a pas partagé publiquement les détails de ses allégations contre les employés de l’UNRWA, qui, selon le site Internet Axios, ont été fournies par les Forces de défense israéliennes (FDI) et le service de sécurité intérieure, le Shin Bet. L’information « fait état de la participation active du personnel de l’UNRWA ainsi que de l’utilisation des véhicules et des installations de l’agence », rapporte-t-on.

Un employé de l’UNRWA dans la région a déclaré que les listes du personnel à Gaza étaient comparées aux listes noires de l’ONU et partagées avec Israël, et que les autorités israéliennes n’avaient pas soulevé d’objections significatives auparavant.

On ne sait pas non plus quelles assurances de la part de l’UNRWA seraient nécessaires pour que les donateurs reprennent le financement, ont-ils déclaré.

Environ la moitié de la population de Gaza dépendait déjà fortement de l’aide de l’UNRWA avant la guerre, l’organisation fournissant une aide si essentielle que dans certaines régions, elle supplante les services d’État mal gérés par le Hamas. L’organisation fournit des services scolaires, des soins médicaux, de la farine aux boulangeries locales et gère des usines de dessalement pour garantir aux Palestiniens un accès à l’eau potable.

Depuis le 7 octobre, date à laquelle le groupe militant palestinien a lancé une attaque sans précédent sur le territoire israélien, tuant environ 1 140 personnes, les écoles de l’UNRWA sont devenues des refuges pour les personnes déplacées au milieu de la campagne de bombardements israéliens qui a tué plus de 26 400 personnes. L’agence est également le principal vecteur de distribution de l’aide.

« Ce sera une situation catastrophique », a déclaré Haneen Harara, employée d’une organisation non gouvernementale néerlandaise, réfugiée à Rafah, la ville la plus au sud de Gaza. Sa famille passait déjà des heures chaque jour à faire la queue et à marcher pour trouver le peu de nourriture et d’eau disponibles, en grande partie fournies par l’UNRWA, a-t-elle expliqué. « Si l’UNRWA ferme ses portes, la situation ne fera qu’empirer. Même avant cette nouvelle, il y avait d’énormes limites à l’aide entrant à Gaza. »

Alors que le personnel de l’UNRWA est formé aux interventions d’urgence, le scénario du pire pour Gaza prévoyait 150 000 personnes déplacées dans 50 abris pour une durée maximale de 50 jours. La guerre, qui entre dans son quatrième mois, a contraint 85 % de la population à quitter leurs foyers et a laissé les civils confrontés à de graves pénuries de nourriture, d’eau et de médicaments dans des conditions hivernales froides et humides.

Des enfants palestiniens forcés de quitter le nord de la bande de Gaza vers des abris de fortune à Deir al-Balah, le 28 janvier. Photographie : Mohammed Saber/EPA

Le gel des financements menace considérablement l’approvisionnement déjà maigre en aide au territoire côtier assiégé. Les groupes humanitaires, dont l’ONU, estiment que 500 camions transportant de l’aide sont nécessaires chaque jour pour fournir l’aide minimale requise, mais le nombre actuellement capable de franchir les points de contrôle égyptiens et israéliens est souvent inférieur à 100.

Avant la décision des donateurs, l’UNRWA avait déjà été contraint d’élaborer de nouveaux plans de distribution de nourriture pour accueillir les milliers de personnes campées dans leurs abris et souvent autant à l’extérieur, également au bord de la famine après avoir été déplacées à plusieurs reprises.

La crise de l’UNRWA a également éclipsé la décision provisoire historique rendue vendredi par le plus haut tribunal mondial, selon laquelle Israël doit « prendre toutes les mesures en son pouvoir » pour éviter la mort de civils à Gaza et permettre l’acheminement de l’aide humanitaire afin de prévenir les « actes de génocide » à Gaza. la bande.

Fakhri, le rapporteur spécial de l’ONU, a déclaré dimanche sur X : « Le lendemain [the international court of justice] Après avoir conclu qu’Israël commettait de manière plausible un génocide à Gaza, certains États ont décidé de suspendre le financement de l’UNRWA pour les actions présumées d’un petit nombre d’employés. Cela punit collectivement +2,2 millions de Palestiniens. La famine était imminente. La famine est désormais inévitable.

L’agence, créée en 1949 après la création d’Israël, soutient plus de 5,6 millions de Palestiniens dans les territoires occupés, y compris à Jérusalem, ainsi que les réfugiés et leurs descendants en Syrie, au Liban et en Jordanie. Il avait déjà eu du mal à lever des fonds ces dernières années, un problème considérablement exacerbé par la décision de Donald Trump en 2018 de réduire le soutien américain, rétabli plus tard par l’administration Biden. En 2022, les États-Unis étaient le plus grand donateur de l’agence, avec 340 millions de dollars.

Jusqu’à présent, 152 employés de l’ONU ont été tués pendant la guerre. Plus tôt cette semaine, le Hamas et Israël ont échangé la responsabilité de l’attaque contre un bâtiment de l’UNRWA à Khan Younis, utilisé comme abri, au cours de laquelle 13 personnes ont été tuées.

Il est largement admis à Gaza que toute personne ayant franchi la barrière vers Israël le 7 octobre – qu’elle ait ou non participé aux atrocités – a été inscrite sur une liste de cibles israéliennes en vue d’un assassinat par drone ou d’une frappe aérienne. Des centaines de Palestiniens, parmi lesquels des petits criminels et des civils, sont également entrés en Israël aux côtés du Hamas dans le chaos de cette matinée.

Muthanna al-Najjar, une journaliste qui s’est rendue au kibboutz Nir Oz, a filmé l’enlèvement de la famille Bibas et on peut l’entendre dans les images implorant les hommes armés de ne pas leur faire de mal. Sa maison familiale à Khan Younis a été touchée par une frappe aérienne en octobre, et les maisons appartenant à plusieurs autres proches ont été prises pour cible au cours d’une seule nuit de novembre ; au total, il a perdu 23 membres de sa famille dans ces attaques. L’armée israélienne n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Najjar a déclaré : « Même si j’ai géré la situation avec humanité, en évitant de nuire aux colons. [Israelis] pendant mon travail, Israël a détruit ma maison avec un missile.