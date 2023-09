La famille veut que le tueur de Ta’Kiya Young soit arrêté

Le 24 août, 21 ans Ta’Kiya Young, une femme noire enceinte, a été tuée par balle par un policier dans le canton de Blendon, Ohio. Le département a affirmé qu’elle était soupçonnée d’avoir volé de l’alcool chez un Kroger local et que le policier avait tiré sur sa voiture après qu’elle ait accéléré vers lui.

Donc, non seulement nous devions prendre au pied de la lettre que Young avait accéléré son véhicule, mais nous devions croire que cet officier avait eu le temps de sortir son arme, de viser, de tirer et de tuer cette femme, mais n’avait pas eu le temps de sortir. de la manière. Et cela met de côté le fait que nous ne savons pas si elle a réellement volé quelque chose.– ce que conteste l’avocat de sa famille – et le fait que le recours à la force meurtrière n’est guère approprié pour un voleur à l’étalage présumé.

Quoi qu’il en soit, la famille de Young a demandé au service de police de divulguer les images de la caméra corporelle de l’incident. Le département a finalement publié ces images vendredi, et maintenant, la famille exige que le policier soit arrêté et accusé du meurtre de Young.

The Associated Press rapporte que Sean Walton, un avocat représentant la famille de Young, a déclaré que la vidéo montrait clairement que la fusillade du 24 août contre la femme de 21 ans était injustifiée et il a demandé que l’officier soit renvoyé et inculpé immédiatement.

« La famille de Ta’Kiya a le cœur brisé », a déclaré Walton dans une interview accordée à l’Associated Press. « La vidéo n’a fait que confirmer leurs craintes que Ta’Kiya ait été assassinée de manière injustifiée… et c’était tout simplement navrant pour eux de voir Ta’Kiya se faire enlever la vie dans des circonstances aussi ridicules. »

Dans la vidéo, on voit Young se faire dire par les deux agents de sortir de sa voiture, elle ne sort pas et on l’entend leur demander « Voulez-vous me tirer dessus ? » C’est à ce moment-là que les choses tournent mal.

« Elle tourne le volant vers la droite et la voiture se dirige vers le policier qui se tient devant elle, rapporte AP. « Le policier tire avec son arme à travers le pare-brise et la berline de Young dérive contre le mur de briques de l’épicerie. »

Donc, fondamentalement, c’est un autre cas où les Noirs n’ont pas le droit d’avoir peur.

Courir parce que vous avez peur d’être abattu par des flics peut être une décision peu judicieuse, mais la peur qui provoque l’action continue d’être validée par des flics à la gâchette facile qui considèrent la force meurtrière comme un premier recours, en particulier lorsqu’ils ont affaire à des policiers. Des suspects noirs.

« Il est indéniable que la mort de Ta’Kiya était non seulement évitable mais aussi un abus flagrant de pouvoir et d’autorité », ont déclaré le père, la grand-mère et d’autres proches de Young qui ont regardé la vidéo dans une déclaration commune à The Associated Press.

Les agents impliqués dans l’incident sont également vus dans la vidéo en train de briser la vitre du côté conducteur, ce que le département a déclaré avoir fait pour pouvoir fournir une aide médicale, mais aucune des séquences vidéo publiées ne les montre réellement en train de fournir une aide médicale. Walton a également nié que Young ait encore une fois volé quoi que ce soit à Kroger.

« Les bouteilles ont été laissées dans le magasin », a-t-il expliqué. « Alors, quand elle est dans sa voiture et nie cela, c’est exact. Elle n’a commis aucun vol et ces agents n’avaient donc même pas le droit de la mettre en état d’arrestation, encore moins de lui ôter la vie.

Brian Steel, vice-président exécutif du syndicat représentant la police du canton de Blendon, a fait ce que font toujours les représentants syndicaux de la police : défendre aveuglément le policier en question bien qu’il n’ait pas été sur les lieux de la fusillade.

« Le fait est que (l’officier) a dû prendre une décision en une fraction de seconde alors qu’il se trouvait devant un véhicule en mouvement, une arme de 2 000 livres », a déclaré Steel.

Outre le fait que qualifier une voiture d’« arme », c’est comme qualifier un petit jouet de tour de cou pour bébé, il est intéressant de noter que les flics pensent que ce n’est pas grave quand un collègue policier prend si souvent la décision « d’une fraction de seconde » de tirer pour tuer. Si je vois une voiture se diriger vers moi, ma décision immédiate sera toujours de m’écarter. Certes, je ne suis pas un officier chargé de faire respecter la loi. Mais si nous disons qu’un voleur à l’étalage présumé est si dangereux que les flics ont raison de l’abattre avec son enfant à naître parce que sa voiture s’est à peine avancée vers eux.— Je dirais que nous donnons trop de latitude aux policiers violents et pas assez de responsabilité.