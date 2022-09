La famille veut des réponses après la mort d’un porteur par des officiers

CHARLESTON, Virginie-Occidentale (AP) – Jason Arnie Owens a aidé à porter le cercueil de son père jusqu’au corbillard, puis s’est tourné pour embrasser un parent. Il n’est jamais arrivé au cimetière.

Alors que les personnes en deuil se rassemblaient devant un salon funéraire du nord de la Virginie-Occidentale le 24 août, deux agents en civil avec un mandat de fugitif sont arrivés de véhicules séparés, ont appelé le nom d’Owens et l’ont abattu, éclaboussant de sang la chemise de son fils de 18 ans comme horrifié. les proches ont regardé.

“Il n’y a eu aucun avertissement”, a déclaré Cassandra Whitecotton, une amie de la famille.

En un clin d’œil, des amis et une famille stupéfaits pleurant déjà un membre en ont perdu un autre. Maintenant, ils veulent des réponses – pas seulement pourquoi Owens a été abattu, mais pourquoi la rencontre s’est déroulée comme elle l’a fait.

Les responsables de l’application des lois n’expliquent pas grand-chose pour le moment, citant une enquête en cours. Owens, 37 ans, était recherché en vertu d’un mandat de fugitif, mais le US Marshals Service n’a pas précisé à quoi il servait. L’agence a également déclaré dans un communiqué qu’il avait une arme à feu lorsque des membres d’un groupe de travail en fuite se sont approchés. Plusieurs témoins affirment que ce n’est pas vrai.

Whitecotton et d’autres qui se tenaient à quelques pas ont déclaré qu’Owens n’était pas armé, avait étreint sa tante, Evelyn O’Dell, et avait été tiré dessus immédiatement après que son nom ait été appelé. Des témoins contestent également l’affirmation des US Marshals selon laquelle les premiers soins ont été prodigués immédiatement, avant l’arrivée des services médicaux d’urgence.

« Ils ont crié le nom de Jason. Ils ont juste dit “Jason” et ont ensuite commencé à tirer », a déclaré Whitecotton. «Il n’y avait aucune identification, ils étaient des maréchaux américains – quoi que ce soit. Ils n’ont rendu aucun secours à cet homme. Jamais ils ne l’ont touché pour lui apporter quelque aide que ce soit.

Alors que des proches se préparaient pour les services vendredi pour Owens, une enquête de la police d’État sur la fusillade était en cours. Mais la patience de la communauté s’épuise.

Des proches et des partisans ont manifesté devant le palais de justice du comté de Harrison la semaine dernière, accusant les autorités chargées de l’application des lois d’avoir abusé de la mort d’Owens, qui était blanc. Une page Facebook intitulée Justice for Jason Owens compte environ 800 membres, soit plus de la moitié de la population de Nutter Fort, où Owens a été tué.

Les questions sans réponse sous-jacentes sont de savoir si une limite de décence a été franchie en arrêtant un homme au milieu de l’enterrement de son père.

“S’ils ont cherché quelqu’un et qu’ils ont enfin trouvé où il se trouve, ils vont l’avoir”, a déclaré Tracy L. Hahn, consultante en sécurité basée à Columbus, dans l’Ohio, qui a pris sa retraite après 32 ans dans l’application de la loi. y compris en tant que chef de police adjoint à l’Université d’État de l’Ohio.

Hahn a déclaré qu’elle connaissait des agences qui sont allées à des funérailles mais qui ont attendu après pour approcher la personne.

“Il doit y avoir des circonstances atténuantes qu’ils ont ressenti l’urgence de l’arrêter alors au lieu d’attendre, s’il y avait un facteur de risque, un risque d’évasion ou quelque chose comme ça”, a déclaré Hahn.

Les membres de la famille ne sont pas si sûrs. Ils disent que cela ne fait qu’ajouter à leur sentiment d’irrespect que les agences impliquées ne se sentent pas obligées de répondre à leurs questions.

“Nous voulons savoir pourquoi vous feriez cela devant sa famille”, a déclaré la cousine d’Owens, Mandy Swiger. « Et qu’est-ce qui vous donne le droit de faire ça à un homme désarmé ?

Le maréchal américain par intérim Terry Moore a déclaré qu’il ne pouvait pas répondre aux questions pendant l’enquête et que les messages laissés à la police d’État n’avaient pas été renvoyés.

Il n’est pas clair s’il existe des vidéos provenant de caméras corporelles de la police, du tableau de bord d’un véhicule de police ou du salon funéraire lui-même. Contrairement aux grandes villes où des rapports d’incidents détaillés et des séquences vidéo sont publiés après des tirs mortels de la police – parfois en quelques heures – qui se produisent rarement en Virginie-Occidentale.

La loi de Virginie-Occidentale dispense la police d’avoir à diffuser des séquences vidéo lors d’une enquête. Et le bureau du US Marshals Service a déclaré qu’il n’avait pas rédigé de rapport d’incident détaillé sur la fusillade, se référant au communiqué de presse qui retenait le nom d’Owens et d’autres détails.

Owens avait déjà eu des démêlés avec la justice. Il a été condamné en 2018 à trois à 13 ans de prison pour avoir fui l’adjoint du shérif du comté de Harrison et tenté de l’étrangler lors d’une échauffourée. Il a été libéré sous condition en avril 2021.

Mais Swiger a déclaré qu’il avait commis une violation de la libération conditionnelle “pour ne pas s’être enregistré une seule fois. Et c’est pourquoi il a promis à sa mère après les funérailles qu’il se rendrait.

Whitecotton a déclaré qu’elle fumait une cigarette après le service lorsqu’un SUV est arrivé dans la rue latérale où le corbillard se retirerait.

“Cela m’a presque frappé, alors j’ai sauté sur le trottoir et je l’ai regardé comme:” Quel est ton problème? “, A-t-elle dit. Un homme en short et T-shirt en est sorti, laissant sa porte ouverte.

Swiger a déclaré qu’un camion blanc avec un autre agent en civil à l’intérieur avait presque heurté le véhicule de sa mère alors que le camion fonçait dans le parking. Swiger a déclaré qu’Owens avait été abattu de différentes directions et a estimé qu’il y avait jusqu’à 40 personnes dans la région. Elle aussi a dit qu’elle n’avait pas vu d’arme dans les mains d’Owens.

Certaines personnes en deuil se sont instinctivement précipitées vers Owens après qu’il soit tombé au sol, a déclaré Swiger, mais l’un des officiers leur a dit: “Reculez ou je vous tire dessus.”

Whitecotton a déclaré qu’elle avait vécu dans des villes beaucoup plus grandes telles que Houston, Dallas et Fort Worth.

“Jamais de ma vie je n’ai eu affaire à quelque chose comme ça”, a-t-elle déclaré. «Je m’y attendrais là-bas, honnêtement. Mais pas ici.”

John Raby, l’Associated Press