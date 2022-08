La famille Venhuizen honorée en tant qu’« amie de la foire » – Shaw Local

MORRISON – Depuis 1989, le Whiteside County Fair Board a honoré ceux qui ont fait un effort supplémentaire pour soutenir et rendre la foire annuelle aussi amusante que possible pour tous ceux qui participent et assistent aux nombreux spectacles et événements.

L’ami de la foire 2022 de cette année est la famille Venhuizen.

La famille Venhuizen a commencé à participer à la foire du comté de Whiteside il y a quelques années lorsque Kenny et Nancy ont tous deux montré des bovins de boucherie lorsqu’ils étaient jeunes dans les 4-H.

Ils se sont mariés en 1956 et ont eu leurs enfants, Tom et Kim, qui ont également grandi en montrant des bovins de boucherie et même en montrant des porcs.

Kenny, avec l’aide de Tom, a aimé restaurer des tracteurs anciens et les exposer sur le terrain et dans le défilé. Il a commencé à tirer des tracteurs dans les années 1960 à la foire, puis Kenny et Tom sont devenus le surintendant de la traction des tracteurs au début des années 70.

La famille Venhuizen était toujours là pour aider à tirer. Kenny a construit de nombreux tracteurs de traction au fil des ans et la plupart portaient le nom de “Blue Max”.

Après des années à aider et à regarder son père construire des tracteurs de traction, Tom a commencé sa carrière de tracteur en 1977 en construisant son propre tracteur modifié, “Panic”.

Après quelques années difficiles dans l’agriculture, les deux hommes se sont retirés du côté concurrent de la traction de tracteurs, mais l’appel à la piste était toujours fort pour les hommes de Venhuizen.

Au début des années 1990, Kenny a acheté son traîneau appelé «Mean Green» et l’a fait fonctionner à la traction du tracteur. Plus tard dans les années 90, Tom et Amy ont également acheté un traîneau. Leur traîneau, appelé “The Mechanical Mule”, a pris le relais après que Kenny ait vendu son traîneau et ait cessé de tirer.

La famille Venhuizen a conduit ses traîneaux sur la piste à la foire du comté de Whiteside à plusieurs reprises pendant de nombreuses années, et l’année dernière, c’était la dernière fois que Tom a conduit son traîneau sur la piste.

Il a également pris sa retraite après avoir dirigé la Mule pendant 26 ans. Malheureusement, Kenny est décédé en décembre 2020. Sa présence dans cette dernière fois spéciale sur la piste a été ressentie par beaucoup.

Le Whiteside County Fair Board remercie la famille Venhuizen pour tout ce qu’ils ont fait pour cette foire et les nombreuses autres foires auxquelles ils se sont rendus.

Visite www.whitesidecountyfair.org pour plus d’informations sur le salon de cette année.