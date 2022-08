La famille va intenter une action alléguant qu’un homme a été torturé au Liban

CONCORD, NH (AP) – Les proches d’un Américain d’origine libanaise ont déclaré qu’ils étaient heureux de poursuivre leur action en justice alléguant que l’agence de sécurité libanaise l’avait kidnappé et torturé avant sa mort aux États-Unis, maintenant qu’un juge a rejeté la tentative de l’agence de frapper le allégations.

Amer Fakhoury est décédé aux États-Unis en août 2020 à 57 ans d’un lymphome de stade 4. Sa famille a déclaré dans le procès, intenté à Washington l’année dernière contre l’Iran, qu’il avait développé la maladie et d’autres problèmes médicaux graves alors qu’il était emprisonné lors d’une visite au Liban pour des accusations de meurtre et de torture vieilles de plusieurs décennies qu’il a niées.

Des avocats représentant la Direction générale de la sécurité générale du Liban avaient demandé à intervenir dans le procès pour mort injustifiée afin de faire radier les allégations portées contre elle. Le Liban n’est pas désigné comme défendeur.

Dans son dossier, l’agence de sécurité libanaise a affirmé que le procès l’accusait à tort, ainsi que son directeur, de “crimes graves d’enlèvement, de torture et de meurtre sous la direction ou avec l’aide d’organisations terroristes présumées”. Il a cherché à radier les allégations.

Un juge fédéral a rejeté cette demande dans une ordonnance lundi.

Il a déclaré que les allégations de la famille concernant la détention de Fakhoury et les liens entre l’Iran, le Liban et le Hezbollah – une force politique et militante dominante au Liban décrite dans le procès de la famille comme un “instrument” de l’Iran – ont “évidemment offensé” l’agence.

Mais il a déclaré que les allégations ne sont “pas sans rapport avec le litige des plaignants contre l’Iran – elles sont au cœur de la plainte des plaignants”.

La famille est encouragée à aller de l’avant avec son procès.

“Nous sommes heureux que la plainte contre les auteurs se poursuive comme elle a été déposée”, a déclaré Zoya Fakhoury, l’une des quatre filles d’Amer Fakhoury, dans un communiqué familial mardi.

Le directeur de la sécurité « s’est efforcé de dissimuler l’implication de son agence et d’étouffer notre affaire, mais le tribunal n’en avait rien », a déclaré l’avocat de la famille, Robert Tolchin, dans le communiqué.

David Lin, un avocat représentant l’agence de sécurité, a déclaré dans un communiqué : “Nous évaluons toutes les options, y compris la possibilité de faire appel de la décision du tribunal ou de déposer une plainte en diffamation affirmative”.

Il a ajouté : “Notre client continuera à défendre sa réputation contre des attaques infondées”.

L’Iran n’a pas encore répondu au procès. Il a ignoré d’autres plaintes déposées contre lui devant les tribunaux américains à la suite de la révolution islamique de 1979 et de la crise des otages de l’ambassade des États-Unis.

L’emprisonnement de Fakhoury au Liban a eu lieu en septembre 2019, peu de temps après qu’il soit devenu citoyen américain. Fakhoury, un restaurateur du New Hampshire, a visité son pays d’origine en vacances pour la première fois en près de 20 ans. Une semaine après son arrivée, il a été emprisonné et son passeport a été saisi, a déclaré sa famille.

La veille de son arrestation, un journal proche du groupe chiite soutenu par l’Iran, le Hezbollah, a publié un article l’accusant d’avoir joué un rôle dans la torture et le meurtre de détenus dans une prison dirigée par une milice libanaise soutenue par Israël pendant l’occupation israélienne. du Liban il y a deux décennies. Fakhoury était membre de l’armée du Sud-Liban.

L’article le surnommait le « boucher » du centre de détention de Khiam, connu pour ses violations des droits humains. La famille de Fakhoury a déclaré qu’il avait travaillé à la prison en tant que membre de la milice, mais qu’il était un commis qui avait peu de contacts avec les détenus. Lorsqu’Israël s’est retiré du Liban en 2000, Fakhoury a quitté le pays, comme de nombreux autres miliciens qui craignaient des représailles. Il est arrivé aux États-Unis en 2001.

Dès 2018, Fakhoury avait demandé au département d’État américain et au gouvernement libanais l’assurance qu’il pouvait se rendre librement au Liban. Sa famille a déclaré qu’on lui avait dit qu’il n’y avait pas d’accusations portées contre lui au Liban ou qu’il n’y avait aucune affaire juridique susceptible d’interférer avec son retour.

À son retour au Liban, Fakhoury a été détenu pendant cinq mois avant d’être officiellement inculpé, a indiqué sa famille. À ce moment-là, il avait perdu plus de 60 livres et avait un lymphome et des fractures des côtes, entre autres problèmes de santé graves, ont-ils déclaré.

Finalement, la Cour suprême libanaise a abandonné les charges retenues contre Fakhoury. Il a été renvoyé aux États-Unis le 19 mars 2020 à bord d’un avion Osprey du US Marine Corps. Il mourut cinq mois plus tard.

Kathy McCormack, Associated Press