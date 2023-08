La famille Tuohy dit qu’elle est victime d’un « shakedown » de 15 millions de dollars suite aux allégations de Blind Side

La famille Tuohy, ancienne star de la NFL Michael Oher l’a accusé de l’avoir trompé Au fil de l’histoire au coeur du film The Blind Side, se disent victimes d’un « shakedown ».

Dans une requête déposée devant un tribunal du Tennessee Lundi, Oher affirme que Sean et Leigh Anne Tuohy ne l’ont pas adopté – un élément central de l’intrigue du film – mais l’ont plutôt trompé en en faisant ses conservateurs juste après son 18e anniversaire. Oher, qui est noir, a grandi dans une pauvreté extrême avant d’être recueilli par les Tuohys, une riche famille blanche. Il a continué à jouer dans la NFL. L’histoire de sa vie faisait partie d’un livre de Michael Lewis qui a ensuite été adapté dans le film du même nom.

La pétition d’Oher affirme qu’en tant que conservateurs, les Tuohy ont pu signer des accords qui leur ont valu, à eux et à leurs deux enfants biologiques, des millions de dollars du film, mais ont exclu Oher de tout revenu.

Mardi, Martin Singer, un avocat de la famille Tuohy, a publié une déclaration disant que « l’idée que la famille ait jamais cherché à tirer profit de M. Oher n’est pas seulement offensante, elle est manifestement ridicule ».

La déclaration affirme également qu’Oher avait menacé de rendre l’histoire publique à moins que les Tuohy ne lui versent 15 millions de dollars.

« En réalité, les Tuohy ont ouvert leur maison à M. Oher, lui ont offert une structure, un soutien et, surtout, un amour inconditionnel », indique le communiqué. « Ils l’ont toujours traité comme un fils et l’un de leurs trois enfants. Sa réponse a été de les menacer, notamment en disant qu’il publierait une histoire négative à leur sujet dans la presse à moins qu’ils ne lui versent 15 millions de dollars.

L’avocat d’Oher, J Gerard Stranch IV, n’a pas répondu à la déclaration des Tuohys.

Oher dit que la famille a gagné des millions en redevances de The Blind Side, qui a pris plus de 300 millions de dollars au box-office; mais il n’a rien obtenu pour une histoire « qui n’aurait pas existé sans lui ».

« Le mensonge de l’adoption de Michael est celui sur lequel les co-conservateurs Leigh Anne Tuohy et Sean Tuohy se sont enrichis aux dépens de leur quartier, le soussigné Michael Oher », allègue la pétition d’Oher. «Michael Oher a découvert ce mensonge à son grand dam et avec embarras en février 2023, lorsqu’il a appris que la tutelle à laquelle il avait consenti au motif que cela ferait de lui un membre de la famille Tuohy, ne lui fournissait en fait aucune relation familiale avec les Tuohy.

Stranche a déclaré à ESPN lundi que son client n’a pas examiné la tutelle jusqu’à ce qu’il se retire de la NFL en 2016. Un avocat lui a finalement dit que des documents indiquaient qu’il n’avait jamais été adopté par les Tuohys.

« Mike n’a pas grandi avec une vie de famille stable », a déclaré Stranch. « Quand la famille Tuohy a dit à Mike qu’elle l’aimait et qu’elle voulait l’adopter, cela a comblé un vide qui l’avait accompagné toute sa vie. Découvrir qu’il n’était pas réellement adopté a dévasté Mike et l’a profondément blessé.

Les Tuohys ont déclaré dans le passé qu’ils gagnaient une somme forfaitaire plutôt que des redevances de The Blind Side et partageaient l’argent avec Oher. Singer a réitéré cette position dans sa déclaration de mardi, bien qu’il ait déclaré que la famille recevait un revenu annuel du film, qu’elle proposait de partager avec Oher.

« Ils ont insisté pour que tout argent reçu soit divisé en parts égales. Et ils ont tenu cet engagement », indique le communiqué. « Les preuves – documentées dans les chèques de participation aux bénéfices et les états comptables du studio – sont claires : au fil des ans, les Tuohy ont donné à M. Oher une part égale de chaque centime reçu de The Blind Side. Même récemment, lorsque M. Oher a commencé à les menacer de ce qu’il ferait à moins qu’ils ne lui versent une aubaine à huit chiffres, et, dans le cadre de cet effort de shakedown, a refusé d’encaisser les petits chèques de profit des Tuohys, ils ont quand même déposé l’égal de M. Oher. partager dans un compte en fiducie qu’ils ont ouvert pour son fils.

La pétition d’Oher vise à mettre fin à la tutelle des Tuohys et à empêcher la famille d’utiliser son nom et son image pour promouvoir son travail. Il demande également une compensation financière. Leigh Anne Tuohy raconte souvent l’histoire de The Blind Side dans son travail de conférencière motivatrice.

Singer a déclaré que les Tuohys libéreront Oher de la tutelle mais « n’hésiteront pas à défendre leur bonne réputation, à résister à ce shakedown et à vaincre ce procès offensant ».

Oher a déclaré que le film le dépeignait comme inintelligent, ce qui a ensuite affecté sa carrière dans la NFL.

« Les gens me regardent et ils me prennent des choses à cause d’un film », a déclaré Oher à ESPN en 2015. « Ils ne voient pas vraiment les compétences et le genre de joueur que je suis. »

Oher a été repêché par les Ravens de Baltimore au premier tour du repêchage de 2009, et il a remporté un Super Bowl avec l’équipe en février 2013 à la Nouvelle-Orléans, d’où sont originaires Sean Tuohy et l’auteur de Blind Side, Lewis. Il a également joué pour les Panthers de la Caroline et les Titans du Tennessee.

Oher a gagné 34 millions de dollars durant sa carrière de footballeur. La pétition n’allègue pas que les Tuohys ont pris une partie de ses revenus de la NFL.