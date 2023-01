La famille Tire Nichols se souvient de lui, les villes protestent contre les coups de la police

Les victimes de brutalités policières n’ont pas besoin d’être des anges, des saints ou des parfaits pour mériter justice, mais selon ceux qui savaient Pneu Nicholsil était aussi proche que possible.

Cela n’avait pas d’importance pour les garçons assoiffés de sang en bleu lorsque cinq anciens policiers de Memphis ont sauvagement battu Nichols à mort. CNN rapporte que les proches de Nichols se souviennent de lui comme d’une âme gentille et créative alors que les États-Unis éclatent d’indignation face à la vidéo de l’horrible brutalité policière.

La semaine dernière, BOSSIP a signalé le Licenciement de cinq policiers qui a attaqué Nichols. Chef de la police de Memphis Cerelyn “CJ” Davis identifié les anciens officiers comme Haricot Taddarius, Demetrius Haley, Justin Smith, Emmitt Martin IIIet Desmond Mills Jr.

Cette semaine les flics tueurs ont été arrêtés et accusé de meurtre au deuxième degré, de voies de fait graves, de deux accusations d’enlèvement aggravé, de deux accusations d’inconduite officielle et d’une accusation d’oppression officielle. Des conséquences rapides ont tempéré la colère face aux manifestations à l’échelle nationale, mais c’est encore loin de la justice.

Tire Nichols était un père de famille aimant et créatif avant que d’anciens flics de Memphis ne mettent fin à ses jours

Le plus jeune de quatre à 12 ans, Nichols était le bébé de la famille. Il était un père de famille dévoué proche de sa mère et travaillait aux côtés de son beau-père chez FedEx. Le natif de Sacramento est resté coincé à Memphis pendant la pandémie mais a saisi l’opportunité de passer du temps avec ses parents.

“Il était d’accord avec ça parce qu’il aimait sa mère”, a déclaré RowVaughn Wells à propos de son fils Tyre. “Il avait mon nom tatoué sur son bras, et cela m’a rendu fier parce que la plupart des enfants ne mettent pas le nom de leur mère, mais lui l’a fait.” “Mon fils était une belle âme et il a touché tout le monde”, a-t-elle déclaré.

Avec une relation aussi étroite, ce n’est pas une surprise a pleuré pour sa mère pendant les passages à tabac à moins de 100 mètres de la maison familiale. Comme Mamie Till-MobleyWells réfléchit à trouver la force de continuer à faire en sorte que la vie et le lynchage de son fils servent un objectif plus élevé.

« Personne n’est parfait, personne. Mais il était sacrément proche. Il était sacrément proche de la perfection », RangéeVaughn Wellsa déclaré à propos de son fils Tire après avoir visionné des images du passage à tabac de lundi. “C’était quelqu’un de bien. Tout le bien de Tyr sortira et c’est ce qui me permet de continuer parce que j’ai juste l’impression que mon fils a été envoyé ici en mission », a-t-elle déclaré.

Lors d’un week-end d’hiver comme celui-ci, le joueur de 29 ans devrait être au parc en train de jouer avec son fils ou de capturer la beauté de la nature. L’aspirant photographe était passionné par la capture du coucher de soleil tous les soirs avant de rentrer à la maison pour la cuisine de sa mère.

“Ma vision est d’amener mes téléspectateurs au plus profond de ce que je vois à travers mes yeux et à travers mon objectif. Les gens ont une histoire à raconter, pourquoi ne pas la capturer au lieu de faire la «norme» et de l’écrire ou de la dire », a écrit Tire sur son site de photographie. “J’espère un jour laisser les gens voir ce que je vois et, espérons-le, admirer mon travail en fonction de la qualité et des idéaux de mon travail”, a-t-il poursuivi.

Nichols était également passionné de skateboard puisqu’il était légèrement plus âgé que son fils de 4 ans. Alors que la nation se préparait à diffuser des images du passage à tabac, un montage du skateboard de Nichols est devenu viral.

Des manifestations de masse ont éclaté à la suite d’images d’anciens flics de Memphis PD battant à mort Tire Nichols

Vendredi soir, après une autre semaine d’anticipation laborieuse, les responsables ont publié caméra corporelle et images de surveillance de l’attaque mortelle de Memphis PD. Les comparaisons initiales avec la tristement célèbre vidéo de Rodney King ne rendent pas justice car ce cas est bien pire.

Les organisateurs ont déjà prévu des manifestations à Memphis et dans les grandes villes comme New York, Washington, DC, Atlanta, Chicago, Boston, Philadelphie, Detroit et Portland, Oregon, et Providence, Rhode Island.

Le Memphis Les vies des noirs comptent Le chapitre a organisé une veillée pour Nichols jeudi au Tobey Skatepark.

Les dirigeants locaux ont profité du retard d’une semaine de la vidéo pour préparer les villes à des manifestations de masse et exhorter les manifestants à rester pacifiques. Bien que la mère de Nichols ait déclaré qu’il ne voudrait pas de destruction en son nom, ce sont les policiers qui ont besoin de ces avertissements.

À Atlanta, les rues étaient déjà remplies de manifestants pour un autre policier tue. Le 18 janvier, un soldat de la Georgia State Patrol a tué par balle un militant de la justice sociale Tortuguita. Le jeune homme de 26 ans protestait contre la destruction de la forêt de South River pour construire «Ville de flic», un immense complexe d’entraînement de la police de la « ville fictive ».

La mort de Tire Nichols aux mains du groupe de travail d’élite de Memphis PD prouve que la dernière chose dont les flics ont besoin, ce sont des ressources plus coûteuses. L’unité nouvellement créée SCORPION (Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhoods) n’a pas assuré la sécurité de Memphis. Aucune quantité de réformes pour la formation, les caméras corporelles, les flics noirs ou même une femme chef de police noire n’a changé la nature sadique de ces chasseurs d’esclaves modernes.