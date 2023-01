La famille Tire Nichols réagit aux images de la caméra corporelle

Tire Nichols est décédé après ce que la police décrit comme une «confrontation». Nous avons mis ce mot entre guillemets parce qu’il sentait le spin des relations publiques lorsque nous avons rapporté cette histoire pour la première fois et maintenant ça sent encore pire…

Nous attendons toujours la publication des images de la caméra corporelle qui ont été capturées par les dispositifs de responsabilité publique des policiers de Memphis. Cependant, hier, la famille de Nichols et leurs avocats ont visionné la vidéo et se sont contentés de dire qu’il y a des conséquences et des répercussions majeures à venir. Selon un ABCActualités rapport, l’avocat omniprésent des droits civiques Ben Crump était l’une de ces personnes et il a utilisé des mots comme «épouvantable», «déplorable», «odieux», «violent» et «gênant à tous les niveaux», pour décrire ce qu’il a vu.

Un autre avocat de la famille, Antonio Romanucci, est entré dans des détails plus graphiques en décrivant ce dont il a été témoin sur la vidéo :

“Ce dans quoi il était était sans défense tout le temps”, a déclaré Romanucci. « C’était une piñata humaine pour ces policiers. Ce jeune garçon a été battu sans vergogne, sans vergogne et sans arrêt pendant trois minutes. »

Nous avons vu des gens comparer cet abus de pouvoir aux coups de Rodney King qui ont mis le feu à l’Amérique dans les années 90 et nous ne serons pas du tout surpris si la température à Memphis atteint son paroxysme une fois que cette vidéo sera rendue publique. Les officiers Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin III, Desmond Mills Jr. et Justin Smith ont tous été licenciés, mais il y a déjà des appels à des poursuites pénales. De plus, aujourd’hui, nous avons reçu un message via Yahoo! Nouvelles que deux employés du service d’incendie de Memphis ont été mis en congé à la suite de leur participation à la mort de Tyre. Ils n’identifieraient pas ces individus ni ne diraient comment ils étaient impliqués, mais nous sommes sûrs que l’information sera révélée plus tôt que plus tard.