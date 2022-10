La famille tient une veillée pour la mère et les petites filles tuées dans un incendie criminel il y a 27 ans aujourd’hui – et les meurtres restent non résolus

UNE FAMILLE a organisé une veillée en larmes aujourd’hui pour une mère et ses deux petites filles qui ont été tuées dans un incendie criminel il y a 27 ans.

Les meurtres de Diane Jones, 21 ans, Shauna, deux ans, et Sarah Jane, 13 mois, le 11 octobre 1995, restent non résolus.

Diane Jones tenant Sarah Jane avant qu’ils ne meurent dans l’incendie d’une maison 1 crédit

Shauna et Sarah Jane, les deux jeunes enfants décédées dans l’incendie en 1995 1 crédit

Parents et amis lâchent des ballons à la mémoire de Diane, Shauna et Sarah Jane 1 crédit

Des ballons ont été lâchés et des proches ont dit des prières lors d’une veillée pour la jeune maman et ses filles sur le site de leur maison à Merthyr Tydfil, au Pays de Galles.

Diane et les bébés dormaient à 2 heures du matin lorsque leur tueur a versé de l’essence dans leur boîte aux lettres et a frotté une allumette.

Des proches d’une maison voisine se sont réveillés pour voir sa maison en feu et ont su qu’elle était piégée à l’intérieur avec ses filles.

Deux femmes ont été emprisonnées pour leur rôle dans l’incendie criminel mortel – mais ont été libérées lorsque leurs condamnations ont été annulées.

Les flics ont déclaré que le dossier du meurtre restait ouvert, mais que la famille de Diane n’avait pas été contactée par des agents depuis 20 ans.

Des proches ont maintenant publié des photographies inédites de Diane et de ses filles dans l’espoir que cela encourage les gens à fournir de nouvelles informations.

Sa sœur Mary, 45 ans, a déclaré: “Nous n’avons jamais obtenu justice pour Diane et ses deux petites filles – c’est comme si elles n’avaient jamais existé.

“Mais nous n’avons jamais oublié et cette année, nous avons décidé de marquer l’anniversaire d’une manière spéciale.

“Diane avait un cœur d’or et elle aimait ses bébés – ils étaient son monde.

“C’est ce que je pensais quand nous avons lancé les ballons à l’endroit exact où elle et ses filles ont été assassinées.”

La maison du conseil vidé sur le domaine de Gurnos a été rasée au bulldozer il y a des années et une petite plaque commémorative se trouve maintenant sur le site.

La famille de Diane a déposé des fleurs et des ours en peluche et a lâché des ballons roses, violets et jaunes, les couleurs préférées de la mère célibataire.

Mary a déclaré: “Cela fait 27 ans, mais c’est comme si c’était hier. C’était le pire jour de ma vie.

“Je pouvais voir leur maison de chez moi et je me suis réveillé pour la voir engloutie par les flammes et les pompiers essayant d’atteindre ma sœur et ses petites filles.

“Nous ne savons pas pourquoi ils ont été assassinés bien qu’à l’époque on nous ait dit que le mobile était la jalousie.

“Nous voulons que la police examine à nouveau l’affaire et nous donne des réponses.”

Le meurtre a entraîné plus de tragédie pour la famille – le père de Diane, Johnny, s’est suicidé à l’âge de 52 ans.

Lorsque sa mère Myra a été frappée d’un cancer, elle a supplié la police d’obtenir des réponses – mais elle est décédée tragiquement sans obtenir justice pour Diane, Shauna et Sarah Jane.

Mary, maman de trois enfants, a déclaré: «Maintenant, je ressens la même chose que notre mère, je veux que justice soit rendue à Diane et à ses filles.

“Le ou les tueurs doivent toujours être là-bas et la police dit que l’affaire est toujours ouverte.”

Deux femmes locales – Donna Clarke et Annette Hewins – ont été blanchies du meurtre mais reconnues coupables d’incendie criminel avec intention de mettre la vie en danger et emprisonnées pendant 20 ans et 13 ans.

Mais le couple a été libéré en appel en 1999 et la police du sud du Pays de Galles n’a jamais procédé à une autre arrestation en relation avec les meurtres.

En 2006, la force a annoncé que la mère de cinq Hewins n’avait joué aucun rôle dans la mort de Diane Jones et de ses filles.

Hewins est décédé en 2017 après avoir été sectionné en vertu de la Loi sur la santé mentale.

Le surintendant en chef détective Jason Davies a déclaré que la police du sud du Pays de Galles agirait sur toute nouvelle information sur les meurtres de 1995.

Il a déclaré: «Tous les cas de meurtre historiques sont attribués à l’unité d’examen des crimes majeurs et restent activement examinés.

«Ils feront l’objet d’une nouvelle enquête au fur et à mesure que de nouvelles informations seront reçues ou lorsqu’il y aura des opportunités suite aux progrès de la science médico-légale.

« Chaque cas est examiné périodiquement. Si des informations nous parviennent du public ou d’autres forces, nous agissons en conséquence.

Mary Jones (au centre), la sœur de Diane Jones, près de la plaque où Diane et ses deux filles sont décédées 1 crédit

Mary (au centre) avec parents et amis à la veillée 1 crédit

Une femme locale avec deux jeunes filles laissent des fleurs près du mémorial de pierre 1 crédit