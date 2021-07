La famille Tecno Camon 17 atteint les côtes indiennes ce mois-ci

Les séries Tecno Camon 17 ont été annoncées il y a un peu plus d’un mois mais c’est tout à l’heure qu’elles arrivent sur le sol indien. La série comprend les Tecno Camon 17, 17 Pro et 17P, mais seuls les deux premiers arriveront en Inde via Amazon.in.

Il y a même une page de destination créée avec Chris Evans en tant que nouvel ambassadeur de la marque. Les prix et la disponibilité exacte n’ont pas été divulgués, mais ils devraient être disponibles à l’achat jusqu’à la fin de ce mois.

De plus, Tecno et la page de destination Amazon.in confirment que le modèle Pro pour l’Inde offrira une prise en charge plus rapide de la charge avec le chargeur approprié à l’intérieur de la boîte. La variante globale plafonne à 25W tandis que celle-ci monte à 33W. Nous avons testé la charge flash de 33 W sur le Tecno Phantom X la semaine dernière.

Nous vous suggérons également de consulter notre examen approfondi du Camon 17 Pro pour vous assurer que vous prenez une décision éclairée.

