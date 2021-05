La famille Taylor d’EastEnders réunie alors que Lorraine Stanley rencontre Danny Walters et Toby Alexander-Smith

Lorraine Stanley d’EASTENDERS a retrouvé ses co-stars Danny Walters et Toby Alexander-Smith – et a laissé les fans débordants de jalousie.

L’actrice de 44 ans – qui joue Karen Taylor dans le feuilleton de la BBC – a rencontré son fils et son gendre à l’écran pour manger un morceau dans le Hertfordshire.

Instagram / lorraine_stanley_

Les stars d’Eastenders Lorraine Stanley, Danny Walters et Toby Alexander-Smith se retrouvent pour manger un morceau dans le Hertfordshire[/caption]

Karen et Toby travaillent toujours ensemble sur EastEnders, mais ils ont décidé de s’associer à nouveau avec Danny plus d’un an après qu’il ait quitté la série à succès.

Le trio a décidé de prendre un repas au George of Harpenden, situé sur Harpenden High Street à St Albans.

Ils ont capturé leurs retrouvailles avec une belle photo et Lorraine a partagé le cliché sur son Instagram.

Elle a sous-titré le message: «Tellement charmant de voir @danny_walters (ça fait trop longtemps!) Et @toby_alexander_smith pour un délicieux déjeuner dans mon pub préféré @thegeorgeofharpenden X. »

BBC

Lorraine avec son fils à l’écran Danny Walters[/caption]

BBC / Kieron McCarron / Jack Barnes

Lorraine Kelly joue Karen Taylor sur EastEnders depuis 2017[/caption]

Alors que de nombreux fans étaient ravis de leurs retrouvailles, d’autres étaient envieux que Lorraine puisse profiter d’une journée avec les acteurs hunky.

L’un a écrit: «Seulement un peu jaloux . »

Une seconde a déclaré: «Certaines filles ont toute la chance! Juste un peu jaloux . »

Un autre a déclaré: «J’aurais aimé être assis à cette table aussi . »

BBC

Karen Taylor ignore totalement que Gray Atkins a tué sa fille Chantelle[/caption]

BBC / Kieron McCarron / Jack Barnes

Chantelle Atkin’s a été jouée par l’actrice Jessica Plummer[/caption]

Un troisième a ajouté: «Espèce de foutu chanceux! X. »

Un quatrième a sonné: «Oh, bonne dame, cette vieille dame a le béguin pour toby X . »

Danny a rejoint le Square en juin 2017 en tant que fils de Lorraine, Keanu Taylor, mais a dû fuir en février 2020 après que sa liaison avec Sharon Watts (Letitia Dean) ait été exposée à Phil Mitchell (Steve McFadden).

Toby joue actuellement le tueur en série maléfique Gray Atkins, qui a réussi à tuer trois personnes depuis son arrivée sur la place – dont la fille de Karen Taylor et la demi-sœur de Keanu, Chantelle Atkins (Jessica Plummer).

BBC

Danny a joué Keanu Taylor, idiot de cœur, de 2017 à 2020[/caption]

Le personnage de Lorraine a eu le cœur brisé lorsque sa belle-fille de 11 ans, Bailey Baker (Kara-Leah Fernandes), s’est enfuie de chez elle le mois dernier.

La jeune pensait qu’elle était un fardeau financier pour sa famille et voulait partir, donc il y avait une chose de moins à craindre.

Karen, le père de Bailey, Mitch Baker (Roger Griffiths), leur fils Keegan Baker (Zack Morris) et la fille de Karen, Bernadette Taylor (Clair Norris), ont fouillé les rues de Walford pour essayer de trouver l’écolière.

Plus tôt cette semaine, elle a été retrouvée par Denise Fox (Diane Parish) après avoir suivi la fille de Jack Branning, Amy Mitchell, dans les lotissements où elle se cachait.





Pendant ce temps, l’alter ego de Toby, Gray, garde un énorme secret.

L’avocat a brutalement tué Kush Kazemi (Davood Ghadami) le mois dernier après l’avoir poussé devant un tube en mouvement.

Le commerçant du marché fuyait le Square avec sa petite amie Whitney Dean (Shona McGarty), mais Gray ne voulait pas que Kush lui enlève.

Gray a également tué Tina Carter (Luisa Bradshaw-White) après avoir découvert qu’il était la personne derrière le meurtre de sa femme Chantelle.