La famille syrienne qui a reconstruit un empire du chocolat en Nouvelle-Écosse

“C’était absolument ridicule”, a-t-il déclaré, ajoutant que la réglementation l’obligeait à se tourner vers le commerce du chocolat.

M. Hadhad prend régulièrement la parole partout au Canada, rencontre des gouvernements et témoigne devant des comités législatifs sur l’immigration. Sur cette base, il a dit avoir remarqué qu’il pourrait enfin y avoir un certain mouvement en ce qui concerne la reconnaissance des titres de compétences professionnels en soins de santé obtenus à l’étranger.

“Le changement se produit non pas à cause de la volonté des politiciens de résoudre le problème mais à cause des pénuries dans le secteur des soins de santé” à cause de la pandémie, a-t-il déclaré. “Nous discriminons toutes ces personnes et les faisons vivre dans la dépression et l’anxiété et craignons pour l’avenir de leurs familles.”