La famille St. Charles se bat pour la sensibilisation au don de cellules souches alors que sa fille lutte contre le cancer – Shaw Local

Une famille de St. Charles espère que l’histoire de leur jeune fille encouragera les gens à se faire dépister pour devenir un donneur de cellules souches ou de moelle osseuse pour les patients luttant contre le cancer ou d’autres maladies potentiellement mortelles.

Matt et Marina Robken ont trois enfants ; Sutherland, 5 ans, Arlie, 3 ans et Clay, 1 an. Arlie a passé les trois derniers mois dans et hors des hôpitaux et des centres de traitement après avoir reçu un diagnostic de leucémie le 17 mars.

La famille Robken de St. Charles fait connaître le registre des donneurs de moelle osseuse Be The Match après que leur fille Arlie a reçu un diagnostic de leucémie en mars 2023. (Photo fournie par Be The Match)

En mars, la famille Robken a tous contracté le COVID-19 et une angine streptococcique, mais lorsque leur fille Arlie a eu de la fièvre, les résultats des analyses de sang ont révélé qu’elle avait le cancer du sang, a déclaré Matt Robken.

Après que sa première phase de chimiothérapie n’ait pas mis le cancer en rémission, il a été révélé qu’Arlie souffrait d’un trouble sanguin qui l’exposait à un risque plus élevé.

Marina a déclaré qu’elle et Matt avaient été bouleversés lorsqu’ils ont découvert que le cancer d’Arlie n’était pas en rémission.

« Cela a été un énorme choc pour nous. Nos vies ont été complètement bouleversées », a déclaré Marina. « On a du mal à la voir dans la douleur, l’inquiétude et la peur qu’on ressent, d’autant plus qu’il s’agit d’une patiente à haut risque. »

Autrefois une jeune fille en bonne santé, énergique et athlétique qui souriait toujours, Arlie souffre maintenant beaucoup et ses médicaments l’empêchent de marcher.

« Même en passant par là, elle a été vraiment dure et courageuse », a déclaré Matt. « Elle a fait mieux que ses parents avec ça. »

Les parents d’Arlie ont dit qu’elle aimait le football, la gymnastique et la natation et qu’elle adorait les films de Disney. Marina a déclaré qu’elle demandait constamment à retourner à Walt Disney World, où sa famille s’est rendue peu de temps avant son diagnostic.

« Ça a été dur. » dit Marine. « Elle n’a que 3 ans, donc elle a du mal à comprendre ce qui se passe. »

En raison du système immunitaire affaibli d’Arlie, la famille Robken est revenue à un isolement similaire à celui de la pandémie de COVID-19, quittant la maison le moins possible. Sutherland est scolarisé à la maison depuis le diagnostic et soutient sa petite sœur, bien qu’il soit ravi de retourner à l’école pour commencer la première année l’année prochaine.

Arlie (à gauche), patiente atteinte d’un cancer de St. Charles, et ses frères Clay (au centre) et Sutherland (à droite) posent pour une photo. (Photo fournie par Be The Match)

Les effets secondaires de ses médicaments comprennent une fréquence cardiaque et une pression artérielle élevées, des difficultés respiratoires, une pression oculaire qui provoque une douleur atroce, des vomissements, une perte de cheveux, des douleurs nerveuses et des problèmes de guérison.

« Ça a été des montagnes russes, on ne sait jamais vraiment si ça va être une bonne ou une mauvaise journée », a déclaré Matt. « C’est vraiment terrible d’être témoin en tant que parent. »

Arlie est soignée au département d’oncologie pédiatrique de l’hôpital Central DuPage par le Dr Ammar Hyani.

La leucémie est le cancer le plus courant chez les enfants et les taux de survie typiques sont très élevés, a déclaré Hyani. Dans certains cas, cependant, comme celui d’Arlie, où il n’y a pas de réponse à la chimiothérapie, les médecins doivent recourir à une greffe de moelle osseuse.

Hyani a déclaré que le taux de survie des patients qui reçoivent une greffe de moelle osseuse est également très bon.

« Arlie est une jeune fille mignonne et forte », a déclaré Hyani. « Elle est assez remarquable et a des parents vraiment merveilleux qui l’ont soutenue et très proactive dans cette tâche de sensibilisation. »

Les Robkens espèrent que la chimiothérapie mettra le cancer en rémission, mais se préparent à une greffe de moelle osseuse.

La famille a commencé à travailler avec Be The Match, un registre national de la moelle osseuse et des cellules souches, peu de temps après avoir découvert qu’Arlie était une patiente à haut risque.

Avec les greffes de moelle osseuse, un patient est plus susceptible d’être parfaitement compatible avec un donneur de la même origine ethnique. Les patients d’ethnies mixtes, comme Arlie, ont plus de mal à trouver un match parfait.

« Il y a certainement un besoin de plus de sensibilisation au besoin de donneurs et d’inscrits », a déclaré Hyani. « Bien sûr, il y a toujours un besoin de donneurs caucasiens, mais plus encore dans les ethnies non blanches. »

Selon Soyez le match, environ 12 000 patients sont diagnostiqués avec des cancers du sang potentiellement mortels ou d’autres maladies, telles que la drépanocytose. Une greffe de cellules souches sanguines provenant d’un donneur non apparenté peut être leur meilleur ou leur seul espoir de guérison. Une greffe de cellules souches sanguines peut guérir ou traiter plus de 75 maladies, dont la leucémie et le lymphome, l’anémie aplasique, la drépanocytose et les troubles d’immunodéficience.

Selon Be the Match, les chances qu’un patient caucasien trouve une compatibilité avec un donneur de cellules souches sont de 79 %, les chances qu’un patient noir trouve une compatibilité sont de 29 % et les chances qu’un patient hispanique ou latino trouve une compatibilité sont de 48 %.

Alors que le donneur et le patient ne doivent pas nécessairement avoir le même groupe sanguin, d’autres facteurs génétiques doivent correspondre. Les donneurs peuvent refuser de participer même s’il s’avère qu’ils sont compatibles avec un patient.

Marina a déclaré que leur espoir est de faire apparaître ces statistiques en tant que communauté et de changer la vie de nombreuses personnes.

« Lorsque vous avez affaire à la vie de votre enfant, tout ce qui est inférieur à 100% est honnêtement terrifiant », a déclaré Matt. « Donc, augmenter ces chiffres et apporter un peu plus de confort aux futurs parents et soignants qui doivent traverser ce que nous traversons nous apporterait beaucoup de plaisir et de joie. »

St. Charles, Arlie, 3 ans, gambade au Wrigley Field de Chicago. (Photo fournie par Be The Match)

Hyani a déclaré qu’il recommandait Be The Match à ses patients qui pourraient avoir besoin d’une greffe de moelle osseuse en raison de leur vaste réseau à travers le monde et de la facilité avec laquelle ils ont rendu le processus. Il est lui-même inscrit à Be The Match depuis de nombreuses années.

Be The Match connecte les patients à un réseau de 9 millions de donneurs enregistrés aux États-Unis et 41 millions dans le monde. Les donneurs doivent être âgés de 18 à 40 ans.

« Lorsque vous êtes un parent atteint d’un cancer, vous faites face à tellement de choses, et généralement au moment où vous auriez besoin de cette greffe de moelle osseuse, vous avez déjà traversé tant de difficultés », a déclaré Matt. « Ne pas avoir un pourcentage élevé de trouver un match sur lequel compter peut être vraiment démoralisant et difficile à affronter. »

Matt a déclaré que la procédure est également relativement facile. Il a dit qu’Arlie avait traversé le processus plusieurs fois et le gérait bien. Il a déclaré que la sensibilisation a donné à leur famille la motivation de continuer à se battre.

« L’accent mis par Marina sur cette cause de sensibilisation au besoin de donneurs de moelle osseuse lui a donné beaucoup d’objectifs et l’a aidée à faire face aux difficultés de la situation dans laquelle nous nous trouvons constamment », a déclaré Matt.

Marina a déclaré que sa famille avait reçu beaucoup de soutien de la communauté et de ceux qui suivaient l’histoire d’Arlie sur les réseaux sociaux.

« Je pense qu’à un moment donné de notre vie, nous allons tous avoir un être cher ou un membre de la famille avec un problème de santé qu’il rencontrera », a déclaré Marina. « Donc, juste savoir que nous pouvons aider quelqu’un d’autre qui traverse cette douleur, je pense, serait réconfortant pour nous tous. »

Les Robkens encouragent tout le monde à s’inscrire pour être donneur, pas seulement pour Arlie, mais pour toutes les personnes qui ont besoin d’une greffe de moelle osseuse ou de cellules souches et qui attendent un match.

« La procédure est relativement simple et elle a un impact si important dans la vie de quelqu’un », a déclaré Marina. « Nous aimerions vraiment aider le plus de gens possible. »

Ceux qui souhaitent s’inscrire doivent envoyer un SMS « Arlie » au 61464. Be The Match enverra un kit d’écouvillonnage que les inscrits pourront utiliser et retourner, et les contactera lorsqu’un patient de groupe sanguin correspondant aura besoin d’un donneur.

« C’est un monde incertain, et les gens ne savent pas vraiment quoi faire pour aider », a déclaré Matt. « Je dirais que c’est une façon vraiment facile et merveilleuse de s’impliquer dans quelque chose et de faire une différence. »

Les Robken découvriront bientôt quelles seront les prochaines étapes du traitement d’Arlie, mais espèrent qu’elle recommencera bientôt à vivre comme un enfant de 3 ans devrait le faire.

« Nous espérons que quoi qu’il arrive, il existe un traitement qui la sauvera et qu’elle puisse reprendre sa vie comme elle devrait la vivre », a déclaré Marina.