C’est l’amour, les soins et l’attention écrasante qui ont aidé un Saint-Bernard négligé et ses chiots à se transformer en chiens heureux et en bonne santé.

Bailey allaitait ses cinq chiots dans des conditions insalubres et inférieures aux normes lorsque la SPCA de la Colombie-Britannique l’a découverte. Le Saint-Bernard a été emmené au refuge Shuswap, où les préposés aux soins des animaux ont découvert qu’elle souffrait d’insuffisance pondérale, avec de multiples abcès aux pieds, de longs ongles qui poussaient dans ses coussinets et une fourrure pleine de nattes et d’excréments.

Isabell Diederichs, superviseure des soins aux animaux à la succursale Shuswap de la BC SPCA, a déclaré que Bailey avait subi un toilettage intensif, avait dû subir deux interventions chirurgicales pour ses pieds enflés et suivait un régime spécialisé pour l’aider à prendre du poids en toute sécurité. Elle souffre également de paupières inférieures inversées qui nécessiteront une chirurgie à double entropion pour être réparées.

“Lorsque nous cherchions un foyer d’accueil pour Bailey et ses chiots, je savais que cela allait nécessiter l’engagement et le soutien de toute une famille”, a déclaré Diederichs.

C’est alors qu’une famille Shuswap est intervenue pour fournir des soins 24 heures sur 24 afin d’aider Baily et ses chiots à se rétablir.

Papa Mike, maman Donna, Mikaela et ses deux frères Tristan et Sam se sont réunis et ont décidé pour la première fois d’essayer d’élever des animaux.

« Nous nous sommes mis à l’aise avec six Saint-Bernard », a ri Donna. Elle est une lève-tôt et se lève avec les chiots à 5 h 30 pour les amener dehors pour s’entraîner à la propreté et jouer.

“L’entraînement à la maison de cinq chiots à la fois a certainement été le plus grand défi”, a-t-elle déclaré. “Le nettoyage est constant.”

Tout le monde dans la maison avait un quart de travail, Mike travaillant à domicile prenant le quart de jour pour nourrir les chiots à midi et emmenant les chiens jouer.

Mikaela travaille le week-end, donc elle prend le quart de jour pendant ses jours de congé pendant la semaine et ses frères prennent le quart le week-end.

Selon Donna, Bailey est une maman incroyable.

“Lorsque nous nous préparions à la transporter du refuge à notre maison, Bailey ne montait pas dans le véhicule tant que tous ses chiots n’étaient pas chargés dans la voiture et elle ne sortait pas de la voiture tant que tous les chiots n’avaient pas été déchargé », a expliqué Donna.

Bailey était très timide lorsqu’elle est arrivée pour la première fois dans la maison de sa famille d’accueil, mais elle sort lentement de sa coquille.

“Elle ne sait pas comment jouer avec des jouets, mais elle ‘joue aux arcs’ et accepte les massages du ventre, ce qu’elle ne faisait pas auparavant”, a déclaré Mikaela.

L’un des plus grands avantages de prendre soin des chiots est de les voir commencer à développer de nouvelles compétences. La famille vit sur une propriété en pente et l’une des activités préférées des chiots est de gravir l’une des collines et de rouler en bas.

“Ils sont comme des ours en peluche grassouillet”, a déclaré Mikaela. “C’est tellement amusant pour eux et nous prenons tellement de plaisir à les regarder.”

Tous les chiots ont des personnalités et des bizarreries incroyables, mais un chiot se démarque vraiment.

“Frangelico est hilarant. Elle est tellement impertinente et est la chef de file et elle l’est depuis le début », a déclaré Mikaela. « Elle est toujours la première à faire quoi que ce soit. Et s’ils sont espiègles, elle ouvre la voie.

Donna a quelques conseils à donner à tous ceux qui envisagent de devenir famille d’accueil : « soyez engagé dans la quantité de travail que cela représente et gardez votre concentration et votre objectif à l’esprit. »

Baily et ses cinq chiots ont maintenant trouvé leur maison pour toujours et ont été adoptés.

