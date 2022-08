La famille Shorewood donne 2 000 billets pour la soirée d’appréciation militaire au terrain Joliet – Shaw Local

Frank Pastorello de Shorewood a déclaré qu’il réalisait enfin l’un des derniers souhaits de son père.

Avant la mort du père de Pastorello, Joseph Pastorello, en juillet 2019, Joseph a demandé à Frank de “prendre soin de mes copains de l’armée”, a déclaré Frank.

Joseph était un vétéran de la guerre de Corée.

C’est pourquoi la famille Pastorello offre 2 000 billets pour la soirée d’appréciation militaire des Joliet Slammers le 3 septembre au Duly Health and Care Field à Joliet.

Parce que Frank n’a rien pu faire de majeur pour les anciens combattants au début de la pandémie et qu’il devait régler ses propres problèmes de santé, a-t-il déclaré.

« C’est la première année que j’ai pu honorer pleinement les souhaits de mon père », a déclaré Frank.

Le site Web de Joliet Slammers a déclaré Duly Health and Care parraine la soirée d’appréciation militaire, qui mettra en vedette les Joliet Battle Buddies, parrainés par la famille Pastorello de Shorewood.

Frank a déclaré que la famille avait également donné 1 000 billets Joliet Slammers pour Princess Night le 29 juillet et organisé les apparitions de trois princesses spéciales : Elsa, Ana et Moana.

Il avait espéré les donner à des patients pédiatriques atteints de cancer jusqu’à ce que son propre médecin lui dise que cela pourrait ne pas être possible en raison du fait que ces enfants sont immunodéprimés et plus sensibles au COVID, a déclaré Frank.

“Alors je viens de l’ouvrir à toute la communauté”, a déclaré Frank.

Frank a déclaré qu’il avait également fait don de billets pour d’autres événements. Mais il a précisé qu’il ne recherchait pas l’attention.

Dans ce cas, Frank veut simplement s’assurer que les vétérans et les militaires, ainsi que les membres de leur famille immédiate, assistent à un événement conçu pour eux. Dans tous les cas, il “veut juste faire une différence”, a-t-il déclaré.

“Je vois certaines choses se passer et je veux juste aider à les améliorer, faire savoir aux gens que le monde n’est pas mauvais et qu’il y a de bonnes personnes là-bas”, a déclaré Frank.

Avec Princess Night, Frank a déclaré avoir envoyé des courriels aux églises et aux organisations et distribué des affiches promotionnelles. Le « bouche à oreille » a également aidé, a-t-il déclaré

“Nous avons fait don des 1 000 billets une semaine avant l’événement”, a déclaré Franks.

Frank a déclaré qu’il avait eu plus de difficultés à donner des billets pour la Military Appreciation Night que pour Princess Night. Il a dit que certaines entreprises n’accrocheraient même pas d’affiche une fois qu’elles auraient découvert que l’événement était destiné aux anciens combattants, a déclaré Frank.

Cela dérange Frank quand les gens oublient ce que les anciens combattants ont fait pour eux, a-t-il dit.

« Rendons hommage à ceux qui ont servi et souvenons-nous de ceux que nous avons perdus », a déclaré Frank. « Et venez passer un bon moment. Les billets sont gratuits.

Pour demander des billets, envoyez un courriel à Frank Pastorello à [email protected] ou appelez le 815-791-9511 ou le 815-575-5011.

Le site Web de Joliet Slammers a déclaré les militaires actifs et vétérans peuvent également montrer leur carte d’identité à la billetterie pour un billet gratuit pour le match.

Pour plus d’informations, visitez jolietslammers.com.