La famille Sharpe liée à Oglesby s’amuse avec les remarques de Simon Cowell sur « America’s Got Talent » – Shaw Local

Les Sharpe Family Singers, qui ont des liens avec Oglesby, ont non seulement réussi leur audition sur « America’s Got Talent », mais ils ont également reçu des éloges du juge Simon Cowell.

Cowell a la réputation d’être le juge dur du panel.

Dans l’épisode diffusé le 28 juin, la famille de six chanteurs, dont Ron Sharpe, diplômé du lycée La Salle-Pérou, a reçu des éloges pour leur interprétation de « How Far I’ll Go » de « Moana » de Disney.

Cowell a parlé par l’intermédiaire de sa collègue juge Sofia Vergara, car il a perdu la voix, disant d’abord « tarte aux pommes », puis ajoutant « (la performance) était très tarte aux pommes ». Vergara a plaisanté « maintenant il perd sa voix et sa tête. » Cowell a immédiatement précisé qu’il adorait la tarte aux pommes. Son collègue juge Howie Mandel a ensuite pris la parole pour dire que « rien ne dit l’Amérique comme la famille, la tarte aux pommes et les bonnes personnes ».

Pour s’amuser avec les remarques de Cowell, la famille Sharpe a publié une vidéo sur leurs plateformes de médias sociaux de chacun d’eux mangeant une tarte aux pommes. « Tarte aux pommes quelqu’un? » ils ont tweeté.

La famille Sharpe, qui vit à Basking Ridge, dans le New Jersey, compte 8,5 millions d’abonnés sur TikTok et 1,6 million d’abonnés sur YouTube. En 2019, Ron a interprété «Married to Broadway» à l’auditorium Matthiessen du lycée La Salle-Pérou au profit de Stage 212. Ron a toujours de la famille vivant dans la vallée de l’Illinois.

America’s Got Talent est diffusé à 19 h les mardis sur NBC.