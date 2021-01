SOUTH RIVER, NJ (AP) – Dès ses débuts dans un hameau du New Jersey, Brian Sicknick voulait devenir policier.

Il s’est enrôlé dans la Garde nationale six mois après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires en 1997, puis s’est déployé en Arabie saoudite puis au Kirghizistan. Rejoindre la Garde était son moyen de rejoindre les forces de l’ordre, a déclaré sa famille.

Il rejoindra la police du Capitole des États-Unis en 2008, servant jusqu’à sa mort jeudi après avoir été attaqué alors que des émeutiers furieux à cause de la défaite électorale du président Donald Trump ont pris d’assaut le Capitole américain, croyant aux fausses déclarations du président sur des élections truquées.

«Son frère m’a dit:« Brian a fait son travail »», a déclaré John Krenzel, le maire de la ville natale de Sicknick, à South River, dans le New Jersey.

La mort de Sicknick a ébranlé l’Amérique alors qu’elle se débat avec la façon dont une foule armée pourrait prendre d’assaut les couloirs du Capitole américain alors que les résultats de l’élection présidentielle étaient certifiés, envoyant des centaines de législateurs, de membres du personnel et de journalistes fuyant pour la sécurité. Les vidéos publiées en ligne montrent que les agents de la police du Capitole sont largement plus nombreux que ceux qui tentent en vain d’arrêter les émeutiers, bien que d’autres vidéos montrent que les agents ne bougent pas pour arrêter les émeutiers dans le bâtiment.

La direction de la police a mal calculé la menace malgré des semaines de signaux selon lesquels mercredi pourrait devenir violent. Et ils ont refusé l’aide du Pentagone trois jours avant l’émeute et à nouveau alors que la foule descendait. Sous de vives critiques, le chef de la police a démissionné, tout comme les agents de sécurité en chef de la Chambre et du Sénat américains.

La police du Capitole a déclaré dans un communiqué que Sicknick avait été blessé «alors qu’il s’engageait physiquement avec des manifestants.» Au cours de la lutte, Sicknick, 42 ​​ans, a été touché à la tête avec un extincteur, ont déclaré deux responsables de l’application des lois. enquête publiquement et s’est entretenu avec l’Associated Press sous couvert d’anonymat.

Sicknick était le plus jeune des trois garçons grandissant à South River, un petit arrondissement d’environ 16 000 habitants du centre du New Jersey, à 20 miles de Staten Island. Il est diplômé de la Middlesex County Vocational and Technical School à East Brunswick, New Jersey, en juin 1997.

La surintendante Dianne Veilleux a déclaré que les dossiers scolaires montrent que Sicknick voulait être membre de la police. L’école lui rendra hommage en plantant un chêne sur le campus pour symboliser sa force.

Il s’est enrôlé dans la Garde nationale aérienne du New Jersey en décembre, encore adolescent, se déployant pour la première fois en Arabie saoudite en 1999. En 2003, il s’est déployé au Kirghizistan, où l’armée américaine a exploité une base de transit pour soutenir la guerre en Afghanistan. Il a été honorablement libéré en décembre de cette année.

Après l’invasion américaine de l’Irak en mars 2003, Sicknick est devenu un critique virulent de la guerre, écrivant plusieurs lettres au rédacteur en chef du journal local qui critiquait vivement l’ancien président George W. Bush pour sa gestion de l’effort. Dans une lettre de juillet 2003, publiée cinq mois avant sa libération officielle, il a déclaré que «nos troupes sont très limitées et le moral est dangereusement bas parmi eux».

Dans un communiqué publié vendredi, la famille de Sicknick a déclaré qu’il «voulait être policier toute sa vie» et s’était joint à la garde «pour y parvenir».

Une biographie publiée par sa famille indique que Sicknick s’est occupé des teckels sauvés pendant son temps libre et qu’il s’est attaché à l’équipe de hockey des New Jersey Devils. Il laisse dans le deuil ses parents, Charles et Gladys Sicknick, ses frères Ken et Craig, et sa petite amie de longue date, Sandra Garza.

La famille a demandé au public de respecter sa volonté «de ne pas faire du décès de Brian un problème politique».

«Brian est un héros et c’est ce dont nous aimerions que les gens se souviennent», a déclaré la famille.

Marchand rapporté de Houston. Les rédacteurs d’Associated Press Michael Balsamo et Colleen Long à Washington ont contribué à ce rapport.