La famille se souvient du « gentil petit garçon » qui aurait été torturé à mort par un coiffeur avec du bois : les procureurs

Les procureurs affirment que le coiffeur gardait l’enfant à ce moment-là

Avertissement de contenu : l’article suivant contient des descriptions troublantes d’abus présumés.

Un coiffeur californien a été accusé d’avoir torturé et assassiné un garçon de 6 ans, les procureurs alléguant qu’il aurait battu l’enfant avec un morceau de bois.

Le bureau du procureur du district d’Orange County annoncé les accusations contre Ernest Lamar Love le mercredi 4 septembre.

Love, 41 ans, a été inculpé d’un chef d’accusation de meurtre, d’un chef d’accusation de torture et d’un chef d’accusation de maltraitance d’enfant ayant entraîné la mort, a indiqué le bureau du procureur de district dans un communiqué de presse. S’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, il risque une peine maximale de 32 ans de prison à perpétuité, plus cinq ans supplémentaires.

Love a plaidé non coupable des accusations et est détenu sans caution, ont indiqué les autorités. PEOPLE n’a pas pu joindre immédiatement un avocat pour le défendre.

Le garçon de 6 ans, Chance Crawford, est décédé à l’hôpital pour enfants du comté d’Orange le mardi 3 septembre des suites de ses blessures.

Les procureurs affirment dans le communiqué que la mère de Chance l’a déposé au salon de coiffure Love’s Placentia jeudi dernier après son troisième jour d’école. La mère de l’élève de première année travaillait de nuit à l’hôpital St. Joseph et avait demandé à Love de garder son fils.

Les procureurs allèguent que Love a battu le garçon après qu’il ait uriné dans son pantalon dans un parc local, selon le communiqué.

Le communiqué allègue que la vidéosurveillance montre Love rentrant dans son salon de coiffure avec le morceau de bois et un Chance « réticent » le suivant à l’intérieur.

Le communiqué indique que « les médecins du CHOC ont découvert qu’une grande partie de la chair de Chance manquait au niveau de ses fesses, laissant des plaies ouvertes et béantes, ainsi qu’un hématome sous-dural, un gonflement cérébral extrême et d’autres blessures compatibles avec des secousses violentes. »

« Le petit garçon avait aussi [a] « Il s’agit d’une fracture en voie de guérison sur son omoplate », précise le communiqué.

Les procureurs affirment dans leur déclaration que Love a battu le garçon avec du bois et a ensuite versé du peroxyde d’hydrogène sur ses blessures. Par la suite, Love aurait forcé l’enfant de 6 ans à faire des pompes, des abdominaux et des sauts avec écart, avant que l’enfant ne s’effondre, selon la déclaration. Love a ensuite emmené le garçon aux urgences vers 1h30 du matin, heure locale, selon la déclaration.

Le procureur du comté d’Orange, Todd Spitzer, a déclaré dans un communiqué que « les mots n’existent pas pour décrire la terreur absolue que ce petit garçon a été forcé d’endurer – tout cela aux mains de quelqu’un qui était censé le protéger, et non le torturer à mort. »

UN Page GoFundMe a été créé pour aider la famille de Chance.

« Chance était un petit garçon affectueux et gentil, avec un beau sourire », a écrit la famille sur la page. « Il était toujours heureux, toujours gentil et toujours poli. Chance illuminait n’importe quelle pièce dans laquelle il entrait. »

La famille de Chance a ajouté que le garçon de 6 ans « adorait regarder Mickey Mouse Clubhouse et Sesame Street » et qu’« il était intelligent, curieux et un grand artiste ».

« Chance a commencé à dessiner des images de son personnage préféré, Mickey Mouse, et on aurait dit qu’elles sortaient d’un film de Disney », a poursuivi la famille. « C’était un enfant doué et il avait encore beaucoup à vivre. Nous sommes dévastés par la perte de notre belle, douce, gentille, brillante et étoile. Cette douleur est horrible et notre famille ne se remettra jamais de cette perte. Un adorable petit garçon nous a été enlevé trop tôt. »

Si vous suspectez un cas de maltraitance sur enfant, appelez la ligne d’assistance nationale Childhelp pour les cas de maltraitance sur enfant au 1-800-4-A-Child ou au 1-800-422-4453, ou rendez-vous sur www.childhelp.org. Tous les appels sont gratuits et confidentiels. La ligne d’assistance est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans plus de 170 langues.

