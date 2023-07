La famille Schweickert présente un chèque pour la nouvelle coquille du groupe Centennial Park au Pérou – Shaw Local

Les fans de Music in the Park de la ville du Pérou auront bientôt une nouvelle coquille de groupe à apprécier dans le parc du Centenaire grâce à la générosité d’une famille locale.

Lors de la réunion du conseil municipal de lundi soir, le maire du Pérou, Scott Harl, a reçu le premier chèque de Douglas J. et Rorie Schweickert et du reste de la famille Schweickert.

Le fils de Douglas J. et Rorie, Scott Schweickert, qui est également conseiller juridique adjoint de la ville, était présent pour remettre le chèque de 100 000 $.

L’ensemble du projet est estimé à environ 150 000 $, qui seront couverts par le don de la famille à la ville à l’avenir.

Harl a déclaré lors de la réunion précédente que les personnes avec lesquelles il avait parlé des améliorations apportées à la ville étaient disposées à aider à rendre ces embellissements possibles.

« Nous n’allons pas demander de fonds publics », a déclaré Harl. « C’est une bonne chose. Les gens sont très généreux et une fois que vous commencez à demander, c’est incroyable ce que vous recevez.

Harl et les membres du conseil ont remercié Scott et le reste de la famille Schweickert pour leur générosité à faire du projet une réalité.

« Merci Scott, et j’ai parlé avec Douglas [Monday] et je l’en ai beaucoup remercié », a déclaré Harl. « Ce sera un bel ajout au parc. »

Dans un esprit de remerciement aux donateurs, la structure s’intitulera Pavillon Schweickert.

La coquille du groupe devrait être située près de l’emplacement de la coquille du concert de l’année dernière. Il s’agirait d’une structure permanente qui devra être approuvée ultérieurement par le conseil à l’approche du début de la construction.

La coque aura également des côtés ouverts pour accompagner les téléspectateurs qui choisissent de s’asseoir décentrés par rapport aux interprètes.

Les responsables de la ville espèrent, avec la coopération de la météo au printemps prochain, que la coque pourrait être complète et prête à être utilisée d’ici le 4 juin, date du premier concert programmé de Music in the Park pour 2021.

La ville a été encouragée à poursuivre cet ajout au parc après avoir constaté le succès et la popularité des événements précédents.

Le directeur des parcs, des loisirs et des événements spéciaux, Adam Thorson, a prévu au moins huit concerts prévus pour le moment avec la possibilité d’en ajouter quelques autres en fonction de l’intérêt et de la disponibilité.