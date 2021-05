La famille Samsung Galaxy Tab S8 fuit avec les spécifications et les prix

Les smartphones Galaxy S haut de gamme de Samsung se déclinent par trois ces jours-ci, et il semble que 2021 soit l’année où la gamme de tablettes phare reflétera cette logique. Selon une énorme fuite en provenance de Corée, nous devrions nous attendre à trois appareils Galaxy Tab S8 cette année – probablement lancés à un moment donné au cours de l’été.

La Galaxy Tab S8 vanille dispose d’un écran tactile LCD 11 « 120Hz, d’un double système de caméra arrière (13 MP + 5 MP), d’une caméra frontale de 8 MP, d’un lecteur d’empreintes digitales latéral, de 8 Go de RAM avec 128 ou 256 Go de stockage , quatre haut-parleurs, un S Pen et une batterie de 8 000 mAh avec une charge de 45 W. Il mesure 6,3 mm d’épaisseur et pèse 502 g.

La Galaxy Tab S8 + monte la barre avec un écran tactile OLED 12,4 « 120 Hz avec un capteur d’empreintes digitales sous l’écran et une batterie de 10 090 mAh, tout en ayant les mêmes spécifications que son petit frère. Ce modèle pèse 575 g et mesure 5,7 mm d’épaisseur.

Enfin, le monstre – nous ne connaissons pas le nom exact qui sera utilisé, mais nous devinons Galaxy Tab S8 Ultra. Celui-ci aura un écran OLED de 14,6 « 120 Hz, deux caméras frontales (8 MP de large + 5 MP ultra-large), un capteur d’empreintes digitales sous-écran et une batterie de 12 000 mAh.

Il mesure 5,5 mm d’épaisseur et pèse 650 g.Il sera disponible en deux versions: l’une avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, l’autre avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le reste reste le même que le S8 +. L’Ultra aurait un rapport écran / corps de 92% et les lunettes les plus minces jamais vues sur une tablette.

D’accord, maintenant préparez-vous pour les prix. Ceux-ci sont tous destinés au marché coréen, et on ne sait pas exactement comment ils se traduiront en dollars ou en euros pour d’autres marchés (rappelez-vous cela lorsque vous lirez ce qui s’en vient). Nous avons fait les calculs de change directs basés sur les taux actuels, mais il y aura certainement des variations à l’échelle mondiale sur les prix.

La vanille Tab S8 commence à KRW 829000 (743 $ ou 609 €) avec Wi-Fi, KRW 929000 (833 $ ou 683 €) avec 4G et KRW 1029000 (923 $ ou 757 €) avec 5G. La Tab S8 + commence à KRW 1149,00 (1030 $ ou 845 €) avec Wi-Fi, KRW 1249000 (1120 $ ou 919 €) avec 4G et KRW 1349000 (1210 $ ou 992 €) avec 5G. La Galaxy Tab S8 Ultra démarre à 1469000 KRW (1317 USD ou 1080 €) avec Wi-Fi, 1569000 KRW (1407 USD ou 1154 €) avec 4G et KRW 1669000 (1497 USD ou 1228 €) avec 5G.

Tous auront un accessoire de clavier en option, au prix de 198000 KRW (177 $ ou 145 €) pour le S8, 220000 KRW (197 $ ou 161 €) pour le S8 + et 320000 KRW (287 $ ou 235 €) pour le S8 Ultra, respectivement. Le couvercle du clavier de l’Ultra permettra de nombreux cas d’utilisation différents: mode ordinateur portable, mode tablette, mode dessin et mode d’affichage.

Notez que les chipsets alimentant ces tablettes n’ont pas été divulgués, tout ce que nous savons est de nous attendre au « AP de nouvelle génération le plus rapide », ce qui pourrait vraiment signifier n’importe quoi. Ces appareils repoussent certainement les limites du haut de gamme, alors j’espère que le SoC ne vous décevra pas (surtout avec ces prix en jeu).

Passant par