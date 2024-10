La famille Samsung Galaxy S25 réduira les coûts de la technologie d’affichage

Selon certaines rumeurs, Samsung économiserait de l’argent sur les écrans de sa prochaine série Galaxy S25, qui devrait arriver en janvier avec trois membres : le S25, le S25+ et le S25 Ultra. Afin d’économiser cet argent, la société utiliserait des matériaux organiques M13 pour ses présentoirs.

Le Pixel 9 Pro de Google et l’iPhone 16 Pro d’Apple utilisent déjà des panneaux avec des matériaux M14, et ils sont également fabriqués par Samsung Display. Mais Samsung Electronics opterait apparemment pour l’option la plus ancienne et la moins chère, pour gagner un peu d’argent supplémentaire – soyez assuré que les économies ne seront pas répercutées sur les acheteurs.



Samsung Galaxy S24 Ultra

Si vous vous demandez ce que les matériaux M14 apportent par rapport au M13, c’est apparemment une efficacité 20 à 30 % plus élevée et une durée de vie 10 à 20 % plus longue. Si l’on compare simplement les chiffres, il semble également y avoir une luminosité maximale légèrement plus élevée. Cette rumeur a commencé en Corée mais a également été confirmée par Ross Young de Display Supply Chain Consultants, une source généralement fiable d’informations sur la chaîne d’approvisionnement pour les smartphones.

Tout cela étant dit, gardez à l’esprit que le Galaxy S25 Ultra continuera sans aucun doute à utiliser le Gorilla Glass Armor introduit par son prédécesseur, qui réduit considérablement la réflectivité de l’écran. Cela signifie que moins de luminosité ira plus loin puisqu’elle n’a pas besoin de lutter contre les reflets.

Source 1 (en coréen) | Source 2