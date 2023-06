La famille Samsung Galaxy S23 recevra la version bêta de One UI 6 fin juillet

Google a déjà publié un tas de versions bêta de la prochaine version d’Android 14, et d’autres fabricants se sont joints, mais pas Samsung. Ou plutôt, pas encore.

Selon une nouvelle rumeur à ce sujet, la société coréenne prévoit de publier la première version bêta de One UI 6, son skin basé sur Android 14, au cours de la troisième semaine de juillet.

Ce serait quelques semaines plus tôt que lorsque la première version bêta de One UI 5 est apparue l’année dernière, ce qui ne peut que signifier de bonnes choses pour le calendrier de sortie de la version finale stable plus tard cette année.

Apparemment, Samsung attendait que les bêtas de Google atteignent la « stabilité de la plate-forme » afin de commencer à développer One UI 6 par dessus. Ce jalon de « stabilité de la plate-forme » a été atteint avec Android 14 Beta 3, qui est sorti la semaine dernière.

Samsung a déjà commencé à mettre à jour ses applications avec le support One UI 6 il y a quelques semaines. La version bêta de One UI 6 atteindra d’abord la famille Galaxy S23, mais s’étendra ensuite progressivement à d’autres appareils.

