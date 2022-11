La famille Samsung Galaxy S23 aurait des fonctions de communication par satellite

Samsung semble être prêt à s’inspirer une fois de plus d’Apple et à suivre les traces de la société américaine lorsqu’il s’agit d’apporter la communication par satellite aux smartphones. Apple a sa fonction Emergency SOS qui fonctionne par satellite sur les gammes iPhone 14 et iPhone 14 Pro, qui fonctionne grâce à un partenariat avec Globalstar, et Samsung travaillerait désormais avec Iridium pour apporter les communications par satellite à la famille Galaxy S23.

Iridium est une constellation de 66 satellites en orbite terrestre basse qui fournit des services voix et données. Samsung s’efforce de surmonter les défis techniques liés à l’intégration des communications par satellite aux smartphones depuis deux ans, et il semble que cela soit enfin réussi – depuis le lancement de la famille Galaxy S23, la rumeur dit que vous pourrez envoyer messages texte et petites images (dans les centaines de kbps) via satellite.

Comme vous vous en doutez si vous avez déjà vu un téléphone satellite dédié, le principal défi était de miniaturiser l’antenne afin qu’elle puisse être montée dans un smartphone ordinaire sans doubler sa taille.

Samsung ne s’attend pas à ce que cette fonctionnalité décolle chez lui en Corée, car la superficie y est petite et elle est très bien couverte par le service 5G, mais pense que cela peut être un réel succès en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Russie et Chine, en particulier dans les régions où les infrastructures ne sont pas très bien développées.

Selon les fuites et rumeurs précédentes, la famille Galaxy S23 utilisera exclusivement une version supérieure du chipset Snapdragon 8 Gen 2 récemment dévoilé par Qualcomm, et le lancement aura lieu la première semaine de février.

La source (en coréen)