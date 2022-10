La famille Samsung Galaxy S22 reçoit la mise à jour One UI 5 Beta 4 avec de nombreux correctifs

Samsung poursuit son test bêta public pour la prochaine version de son skin Android. One UI 5 Beta 4 est désormais déployé en tant que mise à jour en direct pour les membres de la famille Galaxy S22 aux États-Unis qui sont inscrits au programme bêta.

Ceci est étiqueté comme build ZVJ2, c’est un téléchargement de 1,5 Go, et il apporte avec lui le niveau de correctif de sécurité d’octobre 2022, ainsi que de nombreuses corrections de bogues. Cela dit, il existe encore des problèmes connus, comme un écran noir affiché sur le moniteur lors de l’utilisation de DeX et l’écran du téléphone est verrouillé, une fermeture forcée se produisant lorsque vous sélectionnez un filtre dans le menu de l’écran de verrouillage lors du réglage du multi-pack de papier peint, et obtenant également un Impossible d’ouvrir le fichier message lorsque vous recevez quelque chose via QuickShare et essayez de l’ouvrir à partir de la fenêtre contextuelle.

La fonctionnalité multi-utilisateurs a été ajoutée dans la première version bêta de One UI 5, et malheureusement supprimée dans la quatrième version bêta. On ne sait pas si cela restera parti ou si Samsung prévoit de le rajouter dans une version ultérieure.

Les correctifs concernent les plantages entrant dans les dossiers d’applications, les changements de fond d’écran, l’utilisation de S Pen Air Command, la gomme d’objet ne fonctionnant pas, les vibrations ne fonctionnant pas pour le geste d’accueil et les problèmes de rupture de cadre lors du passage d’un widget à l’écran d’accueil. De plus, un problème qui faisait biper et vibrer le téléphone en continu a heureusement été résolu, tout comme celui qui utilisait automatiquement le mode veille, et l’ajout et la suppression de favoris dans la Galerie devraient être plus fluides.

Cette mise à jour arrivera très probablement dans les autres pays où le programme bêta One UI 5 est disponible dans les prochaines heures – ou jours, tout au plus.

La source