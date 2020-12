Rappelez-vous quand Apple a supprimé la prise casque 3,5 mm et que de nombreux fabricants de téléphones Android se sont moqués de sa décision, pour suivre son exemple dans quelques années, Samsung inclus? Eh bien, nous y revoilà.

Il a déjà été dit que Samsung envisageait d’expédier les prochains Galaxy S21, Galaxy S21 + et Galaxy S21 Ultra sans chargeur ni écouteurs dans la boîte, mais lorsque nous avons entendu cela en octobre, une décision finale n’avait apparemment pas encore été prise.

En attendant, le trio a été certifié pour la vente au Brésil par Anatel, l’agence de réglementation du pays, et devinez quoi? Il y a un avis explicite indiquant que les téléphones ne seront pas commercialisés avec un chargeur ou des écouteurs. La capture d’écran ci-dessous montre le texte pertinent en portugais.

Et juste comme ça, une fois de plus Apple semble avoir lancé une tendance dans le monde mobile. Sans aucun doute, comme Apple, Samsung essaiera de vendre cela comme quelque chose lié à la réduction du gaspillage environnemental, mais nous supposons que cela ne fait vraiment pas de mal aux entreprises de garder quelques centimes de plus comme profit de chaque vente de téléphone à l’avenir, de l’argent qui aurait autrement été dépensé pour ces accessoires groupés. Préparez-vous pour un nouveau jour et une nouvelle aube, comme on dit. L’industrie de la téléphonie mobile subit une nouvelle transformation.

Pour ce que cela vaut, Anatel a testé les téléphones S21 avec deux chargeurs différents, tous deux de 25 W, ce qui peut signifier qu’il s’agit de la capacité maximale prise en charge. Samsung se fera un plaisir de vous en vendre un séparément, bien sûr, tout comme les véritables écouteurs sans fil Galaxy Buds Pro, qui devraient faire leurs débuts aux côtés de la famille S21 lors du même événement à la mi-janvier.

Via (en portugais) | Source d’image principale (en néerlandais)