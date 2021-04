La famille royale affligée de chagrin a exhorté les gens à ne pas assister aux funérailles du prince Philip et à lui rendre hommage de la «manière la plus sûre possible» depuis la maison.

Les funérailles du duc d’Édimbourg seront diffusées dans le pays à la télévision samedi prochain, le prince Charles menant une procession à la chapelle du château de Windsor.

🔵 Lisez notre blog en direct pour les toutes dernières nouvelles sur La mort du prince Philip…

Les membres du public ont été exhortés à ne pas assister aux funérailles du prince Philip au château de Windsor Crédit: AFP

Des centaines de personnes ont afflué au château de Windsor pour déposer des fleurs à la mémoire du duc Crédit: Reuters

Le prince Harry assistera à la cérémonie de 15 heures – qui débutera par une minute de silence nationale – mais il a été conseillé à Meghan Markle de ne pas survoler en raison de sa grossesse.

Mais avec la pandémie de coronavirus toujours en cours, les Royals ont appelé le public à ne pas se rendre au château de Windsor – ou à tout autre palais – samedi prochain.

Cela vient après que des centaines de personnes se sont senties obligées de visiter le site aujourd’hui et de laisser des fleurs au château de Windsor, où le prince Philip est décédé « paisiblement » vendredi à l’âge de 99 ans, malgré les appels à ne pas se présenter.

Un porte-parole du palais de Buckingham a déclaré: « S’il est triste que le public ne puisse pas physiquement participer aux événements commémorant la vie du duc, la famille royale demande à quiconque souhaite exprimer ses condoléances de le faire de la manière la plus sûre. possible et non en visitant Windsor ou tout autre palais royal pour lui rendre hommage.

«Le souhait de la famille est vraiment que les gens continuent de suivre les directives pour assurer leur sécurité et celle des autres.

« Les funérailles de Son Altesse Royale seront diffusées pour permettre au plus grand nombre de personnes possible de participer à l’occasion, de pleurer avec nous et de célébrer une vie vraiment extraordinaire. »

Les responsables disent qu’il y aura une minute de silence nationale dans les instants avant le début du service à la chapelle St George.

Et, conformément aux souhaits du duc, il sera inhumé lors d’un cérémonial – plutôt que d’un enterrement d’État.

Il n’y aura pas de procession publique en raison des restrictions de Covid, et l’ensemble du service aura lieu dans l’enceinte du château. Le corps de Philip repose actuellement dans la chapelle privée de Windsor.

Tous ceux qui assisteront aux funérailles – à l’exception de la reine – participeront à la procession privée jusqu’à la chapelle.

Le cercueil sera déplacé à l’entrée officielle du château samedi prochain par un groupe de porteurs des Grenadier Guards – le régiment d’élite de la Queen’s Company à Windsor, dont Philip a été colonel pendant 42 ans.

Drapé de son étendard personnel et décoré d’une guirlande de fleurs, de son bonnet et de son épée navale, le cercueil sera ensuite transporté à la chapelle par un Land Rover spécialement modifié.

Le prince Charles mènera une procession à la chapelle du château de Windsor, a révélé le palais de Buckingham aujourd’hui. Crédits: Getty

La reine a signé aujourd’hui les arrangements funéraires de son mari bien-aimé Crédit: AFP – Getty

Fait touchant – et peut-être pas de façon inattendue – le duc lui-même a participé à la conception du véhicule qui le transportera à la chapelle.

Le corbillard inhabituel sera flanqué de porteurs issus des relations spéciales du duc, y compris les Royal Marines.

Et le service funèbre commencera lorsque le cercueil sera introduit. Seules 30 personnes seront autorisées à y assister en vertu des lois Covid.

Seuls les membres de la famille royale, ainsi que le propre secrétaire privé du duc, l’archevêque de Canterbury Justin Welby, le doyen de Windsor et les porteurs, seront autorisés à entrer avec le cercueil.

Selon les experts royaux, les funérailles pourraient offrir au prince Harry une chance de réparer les «dommages profonds» de son entretien révélateur avec Meghan et Oprah Winfrey.

Meghan a fait « tout son possible » pour se rendre au Royaume-Uni pour les funérailles du prince Philip, mais les médecins lui ont dit de ne pas prendre l’avion, ont déclaré un haut fonctionnaire du palais et un porte-parole du palais de Buckingham.

La duchesse est fortement enceinte de son deuxième enfant – et ne pourra donc pas se rendre au service

Pendant ce temps, la reine a approuvé la recommandation de Boris Johnson d’instaurer une période de deuil national, qui a commencé hier et se poursuivra jusqu’au 17 avril.

La famille royale observera deux semaines de deuil.

Un porte-parole du palais a déclaré: «Cet événement sera beaucoup plus réduit sans accès public.

« Conformément aux directives du gouvernement et aux mesures de santé publique, il n’y aura pas de processions publiques et les funérailles du duc auront lieu entièrement dans l’enceinte du château de Windsor.

«Les plans ont reçu l’approbation finale de la reine et reflètent de manière appropriée les conseils du gouvernement.

«Malgré ces changements nécessaires, ils reflètent toujours très bien les souhaits personnels du duc.

« Bien que les arrangements cérémoniels soient réduits, l’occasion continuera à célébrer et à reconnaître la vie du duc et ses plus de 70 ans au service de la reine, du Royaume-Uni et du Commonwealth. »

Philip est décédé au château de Windsor à l’âge de 99 ans après avoir déclaré qu’il «n’avait pas hâte d’avoir 100 ans».

Il a passé ses derniers jours à profiter du soleil – et, fidèle à son habitude, à insister pour prendre soin de lui plutôt que de compter sur des aides.

Il a refusé de porter son appareil auditif et aurait réprimandé le personnel qui avait mis un fauteuil roulant dans ses chambres privées.

Il est entendu qu’il est tombé gravement malade jeudi soir. Mais toute discussion sur le retour à l’hôpital aurait été rejetée par la reine.

Le prince Philip avait récemment été démis de ses fonctions après son plus long séjour. Il avait subi une intervention chirurgicale pour une maladie cardiaque.

L’Iron Duke a spécifiquement demandé un minimum de tracas en ce qui concerne ses arrangements funéraires – et il n’avait aucun désir de funérailles d’État.