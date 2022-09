La famille royale touche le cœur de la nation en partageant la dernière photo de retour en touchant adieu à la reine

Une image POIGNANTE montre la reine avec sa mère, son père, sa sœur et son mari alors qu’elle retrouve à nouveau ses proches bien-aimés.

Il montre Elizabeth II assise sur un canapé avec la reine mère et le roi George VI tandis que le prince Philip est assis derrière et que la princesse Margaret se tient de l’autre côté.

La photo touchante a été publiée après l’inhumation de la reine Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

Le roi place la couleur du camp de la Queen’s Company des Grenadier Guards sur le cercueil Crédit : PA

Le cercueil de la reine suivi de sa famille en deuil à travers la chapelle Saint-Georges Crédit : PA

La photo a été publiée après que Sa Majesté a finalement retrouvé son bien-aimé prince Philip après un dernier voyage émouvant de Londres au château de Windsor.

Le cercueil de Sa Majesté a été descendu aujourd’hui dans la voûte royale à 16 pieds sous la chapelle Saint-Georges à la suite d’un service d’inhumation.

La famille royale a publié le portrait de famille, pris en 1947 lorsqu’elle a épousé le duc d’Édimbourg, sur les réseaux sociaux.

Leur tweet disait: «Ce soir, un enterrement privé aura lieu dans la chapelle commémorative du roi George VI à Windsor.

“La reine sera inhumée avec son défunt mari, le duc d’Édimbourg, aux côtés de son père, le roi George VI, de sa mère, la reine Elizabeth, la reine mère, et de sa sœur, la princesse Margaret.”

Son fils, le roi Charles, s’est tenu côte à côte avec ses proches en deuil pendant l’adieu d’une heure.

Et le monde a vu la femme, qui n’a jamais été censée être souveraine mais qui a consacré sa vie à son service, recevoir un envoi historique.

Cela s’est terminé de manière poignante alors que son cercueil a été abaissé pour reposer à côté de sa “force et reste”, le duc d’Édimbourg, décédé l’année dernière à l’âge de 99 ans.

Quelque 800 personnes en deuil ont déposé dans la chapelle gothique – où la reine se tenait il y a un peu plus d’un an pour enterrer son mari.

Meghan Markle et le prince Harry ont pris place aux côtés du prince William et de la princesse Kate, ainsi que de leurs enfants George, neuf ans, et Charlotte, sept ans.

Le service a été dirigé par le doyen de Windsor, avec des prières dites par le recteur de Sandringham, le ministre de Crathie Kirk et l’aumônier de Windsor Great Park.

Après l’avant-dernier hymne, la couronne impériale, l’orbe et le sceptre ont été déplacés du cercueil de la reine à l’autel.

Le roi a ensuite drapé la couleur du camp de la Queen’s Company des Grenadier Guards sur le cercueil avant que le Lord Chamberlain ne brise sa baguette d’office, marquant la fin de son service au souverain.

Le doyen a dit un psaume et la mention élogieuse tandis que le cercueil a disparu de la vue du public pour la dernière fois.

Une lamentation a été jouée par le joueur de flûte du souverain et l’archevêque de Cantorbéry a prononcé la bénédiction, avant que la congrégation ne chante l’hymne national.

Cela a mis un terme émouvant à la longue journée de deuil qui avait commencé à Westminster Hall.

Le cercueil de la reine est arrivé au château après avoir été emmené dans un corbillard parsemé de fleurs lancées par ses sujets bien-aimés lors d’une dernière procession.

Des bouquets lancés par des sympathisants le long de la route sont restés sur son capot et son toit après avoir lentement descendu The Long Walk.

Le silence tomba parmi les foules immenses de personnes en deuil qui s’étaient rassemblées pour l’occasion unique dans une vie au passage des tambours, des membres des forces armées et du corbillard.

Le prince Harry se rend au service d’incarcération Crédit : Getty

Les enfants de la reine et certains de ses petits-enfants suivent le corbillard portant son cercueil Crédit : Reuters