La famille royale «sera unie» dans la fureur lors du spectacle «cruel» Le prince qui se moque de Prince George

LA famille royale sera « unie » dans la fureur lors d’un spectacle « cruel » qui se moque de Prince George, huit ans, selon un expert.

The Prince, une série animée de style Family Guy, dépeint le futur roi comme un tyran grossier et gâté qui appelle la reine « une mauvaise garce ».

Les membres de la famille royale seront unis dans leur fureur face à une nouvelle représentation « cruelle » de Prince George, selon un expert

Le jeune, huit ans, est « moqué » dans la série HBO Max The Prince Crédit : Duchesse de Cambridge

La sœur de six ans du jeune, la princesse Charlotte et son frère de trois ans, le prince Louis, participent également au programme, qui est diffusé sur le réseau américain HBO Max.

L’auteur royal Angela Levin, qui a écrit une biographie sur Harry, a déclaré: « C’est épouvantable et incroyablement mauvais de se moquer et de représenter le prince George, Louis et Charlotte.

« Ce sont de jeunes enfants qui ont besoin de protection et c’est totalement inutile.

« Cela va beaucoup trop loin. Ils le verront forcément et c’est injuste de faire ça aux enfants.

« C’est cruel et inutilement. C’est dégoûtant. Ils n’aimeraient pas que ce soit leurs enfants. »

Dans la série, le prince Louis est dépeint comme un voyou qui brise une tasse de thé sur le sol.

Dans une autre scène, le prince George se tourne vers un assistant royal et demande : « Excusez-moi, avez-vous un thé qui n’a pas le goût de p*** ?

La reine du dessin animé, présentée comme un patron de style mafieux qui lit The Sun, abat un assistant qui la fait sursauter. Un George admiratif dit alors: « Elle est une si mauvaise garce. »

Il plaisante également sur le prince Philip, décédé en avril à l’âge de 99 ans, proche de la mort, et le montre avoir du mal à respirer.

Le prince Harry est également dans la série – exprimé par Orlando Bloom, son vrai voisin à Montecito, en Californie – et décrit comme stupide.

Un épisode tourne autour de lui sortant dans un supermarché pour obtenir du lait à LA.

Il dit à sa femme Meghan : « La chose la plus incroyable s’est produite.

« J’ai trouvé cet endroit – vous n’allez pas le croire. Des piles et des piles de nourriture à perte de vue et des gens qui parcourent les couloirs en les prenant. »

Meghan est décrite dans la série comme une chercheuse d’or. Pendant ce temps, le prince William est montré porté par un larbin jusqu’aux toilettes.

Le commentateur royal Phil Dampier a déclaré que la représentation de Philip était particulièrement « désagréable ».

« C’est clairement assez malade à mon avis et une chose très injuste à faire, et de la même manière, s’en prendre aux enfants est exagéré », a-t-il déclaré.

« Il y a une mince ligne entre s’amuser et être gratuitement cruel et désagréable. »

Cependant, il a dit qu’il y avait peut-être une part de vérité dans les représentations de Meghan et Harry – arguant que « le comportement du duc au cours des deux dernières années renforce cela ».

« Curieusement, c’est peut-être l’une des rares choses que la série a de bons en termes de personnages », a-t-il déclaré.

SPECTACLE « POURRAIT RÉUNIR LES FRÈRES »

« Peut-être pourriez-vous le voir aller dans un supermarché et être étonné. »

Pendant ce temps, le Dr Shola Mos-Shogbamimu, qui s’était déjà disputé avec Piers Morgan au sujet de ses moqueries du prince Harry et de Meghan Markle, a participé à l’émission de Good Morning Britain aujourd’hui.

« Les enfants regarderont cela parce que les adultes de leur famille le regarderont, alors George en entendrait parler », a-t-elle déclaré.

« Ce n’est pas un comportement acceptable, ce n’est pas un comportement nécessaire.

« Si vous voulez vous moquer de la famille royale, il y a suffisamment d’adultes qui ont fait des erreurs. Moquez-vous d’eux. »

Cependant, un commentateur a déclaré que le contrecoup pourrait être suffisamment fort pour rapprocher Harry et William.

Écrivant pour le Telegraph plus tôt cette année, Stephen Armstrong a déclaré: « Les supporters de Cambridge détestent l’idée même de l’émission pour tout son camp-comme-Noël George, et remettent en question la moralité de faire d’un petit enfant l’objet d’une satire adulte.

« Pendant ce temps, les commentateurs de l’équipe Meghan ont déjà étiqueté Alex Winter Gary Janetti ‘sans esprit, profondément sexiste et paresseux comme l’enfer’. »

Le palais de Kensington n’a pas voulu commenter.

La famille sera unanime dans son dégoût, disent les commentateurs Crédit : Getty

Harry et Meghan sont représentés, respectivement, comme stupides et chercheur d’or au programme