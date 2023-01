La famille royale se réunit pour les funérailles du dernier roi de Grèce, Constantin

Photo : Ole Jensen – Corbis/Corbis via Getty Images

Toute la famille royale espagnole, la reine Margrethe II du Danemark et le prince héritier Frederik, le prince Albert II de Monaco et la princesse Anne de la famille royale britannique assisteront lundi aux funérailles du dernier roi de Grèce, Constantin II.

Constantine n’aura pas de funérailles d’État mais un service privé avec quelque 200 invités au milieu de son statut controversé.

Constantin n’a régné que trois ans lorsqu’une dictature militaire brutale a pris le contrôle du pays en 1967, et beaucoup pensent que Constantin lui-même avait réfléchi à la loi martiale avant le coup d’État.

Les funérailles du dernier roi de Grèce, Constantin II, auront lieu lundi avec une foule de membres de la royauté européenne qui devrait descendre à Athènes pour le service.

La cérémonie verra des membres de la famille royale de Grande-Bretagne, du Danemark, du Luxembourg, de Monaco, des Pays-Bas, de Norvège et d’Espagne rendre hommage à l’ancien monarque, décédé mardi à l’âge de 82 ans.

Mais il y a eu une controverse en Grèce sur les arrangements funéraires.

Constantin était une figure de division dans l’histoire du pays et le gouvernement a décidé de ne pas lui accorder l’honneur de funérailles nationales.

Le service privé commence à midi à la cathédrale métropolitaine d’Athènes, avec près de 200 invités attendus.

Toute la famille royale d’Espagne, la reine Margrethe II et le prince héritier Frederik du Danemark, la famille royale suédoise, le roi et la reine des Pays-Bas, le grand-duc de Luxembourg Henri, le prince héritier Haakon de Norvège et le prince Albert II de Monaco sont attendus.

La couronne britannique sera représentée par la princesse Anne, fille de feu la reine Elizabeth II. Le roi Charles III, cousin de l’ancien roi grec, et le filleul de Constantin, le prince William, ne devraient pas la rejoindre.

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et la présidente Katerina Sakellaropoulou n’assisteront pas aux funérailles.

Le gouvernement grec sera représenté par le vice-Premier ministre Panagiotis Pikrammenos et la ministre de la Culture et des Sports Lina Mendoni.

Renversé par coup d’état

Le corps de Constantin reposera de 6h00 (08h00 GMT) à 10h00 afin que les membres du public puissent lui rendre hommage.

De nombreux Grecs ressentent soit de l’indifférence, soit du ressentiment envers l’ancien roi.

Dernier membre d’une dynastie centenaire, Constantin n’avait régné que trois ans lorsqu’une dictature militaire brutale a pris le contrôle du pays en 1967.

Des câbles diplomatiques américains déclassifiés indiquent que Constantin a peut-être lui-même réfléchi à la loi martiale avant le coup d’État.

Près de huit mois après la prise du pouvoir par la junte, Constantin a organisé un contre-coup d’État militaire qui a échoué. Il s’enfuit à Rome avec le reste de la famille royale, puis à Londres.

La junte a aboli la monarchie en 1973 et les Grecs ont voté pour ne pas restaurer la famille royale après le rétablissement de la démocratie en 1974.

Plus tard enfermé dans un conflit de propriété amer avec l’État grec, Constantin s’est vu retirer sa citoyenneté grecque en 1994.

L’ex-roi est retourné en Grèce en 2013, vendant le manoir londonien de 9 500 pieds carrés où sa famille avait vécu pendant quatre décennies.

EN SAVOIR PLUS | Complots de coup d’État, exil et plus : la vie de Constantin II en Grèce et son règne tortueux

Le roi Constantin II. Photo : AFP

“Le Royaume de Grèce n’existe plus”

Le lendemain de la mort de Constantin dans un hôpital privé d’Athènes, le Premier ministre a annoncé que les funérailles auraient lieu en privé.

Mitsotakis a insisté samedi sur le fait que c’était la bonne décision, soulignant que l’ancien roi était le chef du “Royaume de Grèce, qui n’existe plus”.

Il a dit que l’histoire “jugera Constantin équitablement et durement”.

“Je suis gêné à chaque fois que des collègues étrangers me demandent pourquoi l’ancien roi n’est pas enterré avec les honneurs d’un chef d’État alors qu’il a été chef d’État”, a déclaré dimanche le journaliste et expert royal Christos Zampounis à ERT TV, faisant écho à des critiques plus larges contre la décision du gouvernement grec.

Après les funérailles, le corps de Constantin sera transféré dans les tombes royales de Tatoi, à environ 29 kilomètres (18 miles) au nord d’Athènes.

La plupart des membres de l’ancienne famille royale sont enterrés dans l’ancien palais d’été royal de Tatoi, y compris le fondateur d’origine danoise de la dynastie, George I.

Constantin était marié à Anne-Marie – sœur de la reine Margrethe du Danemark – et ils ont eu cinq enfants.

En tant que prince héritier, il a remporté une médaille d’or en voile aux Jeux olympiques de Rome en 1960 et a été membre honoraire du Comité international olympique.