La famille royale se prépare à des révélations plus “désagréables” de Mike Tindall sur I’m a Celeb, déclare un expert qui l’a qualifié de “désespéré”

“DESPERATE” Mike Tindall a partagé encore plus de confessions “désagréables” sur I’m a Celeb et un expert a suggéré que la famille royale n’était pas contente.

L’homme de 44 ans a qualifié Matt Hancock de “bulls ****er”, a révélé que lui et sa femme royale Zara faisaient la fête jusqu’à 7 heures du matin et s’est attaqué à un assistant de production depuis la semaine dernière.

Mike Tindall a suscité la controverse avec ses révélations au coin du feu et son opinion sur Matt Hancock

Mais l’ancienne star du rugby, mariée à la nièce du roi, a suscité la controverse dans son dernier coup de gueule I’m a Celeb.

Il a parlé de son aversion pour Matt Hancock et a déclaré: “Quand il a ouvert la bouche quand on lui a demandé pourquoi il était venu ici, tout ce que j’ai entendu, c’était des taureaux ***, des taureaux ***, des taureaux ***.”

Mais l’expert royal Angela Levin a déclaré: «Cela ressemble à un cas de pot appelant la bouilloire noire. Comment effronté.

“Il est méchant sur la raison pour laquelle Matt Hancock est venu, mais il n’a aucune responsabilité envers la famille royale.

“C’est juste un politicien et je pense que Mike a une responsabilité – nous dire à tous combien il boit avec sa femme et toute cette méchanceté désagréable – et critique ensuite ce que dit le politicien.

“Je pense qu’il cherche désespérément une nouvelle carrière pour gagner de l’argent avec ça.”

“Je pense juste que c’est ringard”, a ajouté Angela Levin.

L’expert royal a affirmé que son comportement était susceptible d’amener de nombreux membres du public à tourner le dos à l’ancienne star du rugby.

Le père de trois enfants a également été vu en train de s’attaquer à un membre de l’équipe de production – enfreignant les règles strictes de Covid – juste avant d’entrer dans la jungle.

Cela s’est produit avant que l’ancienne candidate Olivia Attwood ne reçoive l’ordre de quitter le camp pour des raisons médicales conformément à la restriction Covid de l’émission.

Dans les précédentes révélations de la jungle, Mike n’a pas perdu de temps pour révéler les secrets de la famille royale et a expliqué comment il avait rencontré sa femme Zara Philips.

Mike a dit à Babatúndé et Owen : « J’étais à la Coupe du monde, elle regardait.





« J’ai été éliminé de la demi-finale. J’étais p****d et donc je suis allé boire une bière avec un autre gars qui s’est fait larguer et un gars qui était au-dessus [in Sydney]. Ils l’avaient déjà rencontrée et ils nous ont présentés et ont ensuite discuté.

Owen a répondu: “Donc, si vous n’aviez jamais été largué, vous ne l’auriez jamais rencontrée?”

Mike a déclaré: “Meilleure décision de la vie de Clive Woodward.”

Le couple s’est marié en 2011, a trois enfants ensemble et vit dans le Gloucestershire.

S’adressant à OK ! Magazine, son compatriote star du rugby Danny Care a déclaré: «C’est toujours un sacré fêtard. Lui et Zara aiment faire la fête quand ils le peuvent.

Je pense qu'il cherche désespérément une nouvelle carrière pour gagner de l'argent avec ça

Angela Levin

«Je sais que Mike a un bar secret dans la maison quelque part d’où il m’a plusieurs fois contacté par FaceTime.

“J’étais très jaloux de ça pendant le confinement. Il apportera la fête à I’m A Celeb.

Mais la biographe royale Angela Levin a révélé que la famille royale ne partageait peut-être pas le même enthousiasme pour le temps passé par Mike dans la série jungle.

Elle a déclaré: «Je suis sûre qu’ils se préparent à ce qui va arriver.

“Si ce n’est pas la famille royale, je suis sûr que sa belle-mère, la princesse Anne, l’est.”

« Pourquoi est-il là ? Est-il jaloux de sa femme ? Veut-il être une célébrité? Il a goûté à ce que c’est que d’être un membre de la famille royale et maintenant il veut être une célébrité ? Veut-il être sur des panneaux? Je pense que c’est de pire en pire.

“Il se détend d’une manière vraiment désagréable.”

Mais il s’est avéré être un succès dans le camp lundi lorsqu’il a commencé à rapper.

Mike n’a pas hésité à se lancer dans le hit des années 80 de Vanilla Ice, Ice Ice Baby, pour le plus grand plaisir des autres célébrités.

Ne manquant pas un battement, la star de la télévision a prouvé qu’il connaissait tous les mots à la hauteur, alors que les camarades de camp de I’m A Celebrity l’encourageaient.

Mais comme si cela ne suffisait pas, le royal qui aime s’amuser s’est ensuite lancé dans Will Smith’s Boom! Secouez la pièce.

Après avoir terminé, ses collègues célébrités ont éclaté en applaudissements et les fans à la maison ont été tout aussi émerveillés par la magie de Mike.

