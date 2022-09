La famille royale retient ses larmes lors d’une veillée émotionnelle dirigée par les princes William et Harry alors que les petits-enfants gardent le cercueil de la reine

Les MEMBRES de la famille royale ont refoulé leurs larmes ce soir en regardant les petits-enfants de la reine garder son cercueil.

Sophie, comtesse de Wessex, a semblé bien se lever alors que ses enfants participaient à la veillée émouvante à Westminster Hall ce soir.

Sophie Wessex a semblé bien se lever alors qu’elle regardait ses enfants de côté Crédit : Reuters

La fière maman a été rejointe par son mari, le prince Edward, qui a rejoint hier soir ses frères et sœurs lors d’une veillée séparée pour la reine.

Le prince William, 40 ans, a conduit son frère, le prince Harry, et leurs six cousins ​​à leurs places autour du cercueil ce soir.

Le prince de Galles était flanqué de Zara Tindall et Peter Phillips à la tête, tandis que Harry se tenait au pied avec les princesses Béatrice et Eugénie.

Pendant ce temps, Lady Louise Windsor, 18 ans, et son jeune frère James, le vicomte Severn, 14 ans, se tenaient au milieu.

Leur mère, Sophie Wessex, a semblé fondre en larmes en regardant les jeunes participer.

Et le moment émouvant s’est démarqué de la veillée formelle, qui a vu les huit petits-enfants de la reine se tenir en silence pendant une période de réflexion de 15 minutes.

Le biographe royal Phil Dampier a déclaré au Sun: “L’aspect le plus humain que j’ai détecté était Sophie comtesse de Wessex – je pense qu’elle pleurait à un moment donné.

“Elle est clairement très fière de ses enfants qui se tiennent là.”

Alors que la veillée a eu lieu, des personnes en deuil émotives ont continué à défiler pour rendre hommage, après avoir fait la queue pendant des heures pour être là.

Et chacun des cousins ​​inclina la tête dans une réflexion solennelle tandis qu’ils attendaient ensemble en silence.

Le prince Edward avait auparavant remercié le public pour son soutien, affirmant que la famille était “submergée par la vague d’émotions” qui les a engloutis.

Il a déclaré: “Nous sommes submergés par le grand nombre de personnes qui ont fait tout leur possible pour exprimer leur amour, leur admiration et leur respect à une personne si spéciale et unique qui a toujours été là pour nous.

“Et maintenant, nous sommes là pour elle, unis dans le chagrin.”

Il a rejoint son frère le prince William, se tenait au-dessus à la tête du cercueil de la reine, et ses six cousins ​​pour la veillée émouvante

Les petits-enfants de la reine ont marché au pas vers leurs positions autour du cercueil avant une période de réflexion de 15 minutes