La famille royale renonce à la formalité alors que la monarchie entre dans une nouvelle ère

Après la mort de sa mère le 8 septembre, le roi Charles III a eu deux mois pour s’installer dans son nouveau rôle de souverain. En ce court laps de temps, le monde assiste déjà à une transition vers ce qui semble être une monarchie moins formelle et plus accessible, a déclaré le commentateur royal de CTV News, Richard Berthelsen.

Un jour après l’annonce de la mort de la reine Elizabeth II, le roi a accueilli une mer de sympathisants devant le palais de Buckingham. Plus récemment, lors d’une réception au palais vendredi, le roi a embrassé la créatrice de mode Stella McCartney sur la joue alors qu’ils se saluaient.

“Cela aurait été impensable avec [Queen Elizabeth II] en public », a déclaré Berthelsen à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mardi. “Le roi et la reine Camilla sont tous deux assez tactiles avec les gens et ne font pas beaucoup de cérémonie avec des choses comme ça.”

Lors d’une visite dans la ville anglaise de York mercredi, un manifestant a jeté des œufs sur le roi Charles et la reine consort Camilla. Cependant, le couple royal a poursuivi ses fiançailles et a continué à saluer la foule. Aucun œuf n’a semblé toucher le couple, mais un homme a été arrêté.

Ces types d’interactions peuvent être un signe que la monarchie entre dans une nouvelle ère, a déclaré Berthelsen – une ère moins axée sur les règles d’étiquette et plus soucieuse de se connecter au public.

“Cela va signifier une monarchie plus contemporaine où les gens peuvent voir le souverain et sentir qu’ils peuvent demander à prendre une photo”, a déclaré Berthelsen. « Un type de monarchie très différent commence à apparaître [and] Je pense que cela plaira à un segment plus large de la population.

Ce changement dans l’approche de la famille royale en matière d’engagement avec le public est l’un des nombreux changements susceptibles de se produire lorsque le roi commencera son règne, a déclaré Berthelsen.

Un autre signe que la monarchie entre dans une nouvelle ère implique la publication du nouveau chiffre de la reine consort Camilla. Révélé par Buckingham Palace lundi, le monogramme comporte les initiales “C” pour Camilla et “R” pour Regina, le mot latin pour Queen.

Bien que Buckingham Palace ait qualifié Camilla de reine consort depuis que le roi Charles est monté sur le trône, elle peut simplement être appelée reine, a déclaré Berthelsen. Le titre de “reine” peut être utilisé pour une femme monarque ou l’épouse d’un monarque.

Selon la tradition royale, la reine consort est généralement couronnée avec le roi dans le cadre de son couronnement, lors d’une cérémonie “similaire mais plus simple”. Selon un communiqué publié par Buckingham Palace le 11 octobre, le couronnement du roi Charles aura lieu à l’abbaye de Westminster à Londres le 6 mai.

“Il n’y a vraiment aucune signification à l’utilisation de ‘Reine’ ou ‘Reine Consort’ pour Camilla… elle est toujours Reine par mariage”, a déclaré Berthelsen.

Cependant, si le nouveau monarque est une reine, son épouse n’est ni couronnée ni sacrée lors du couronnement.

“C’est une question de droit constitutionnel ainsi que de common law”, a déclaré Berthelsen. “Le titre de ‘Roi’ aurait éclipsé la Reine… dans une société patriarcale.”

« Roi » ne peut faire référence qu’à un monarque masculin régnant, car les titres royaux détenus par les femmes ne sont pas transférés à leur mari. Après le couronnement de la reine Elizabeth II, par exemple, le prince Philip a porté le titre de prince consort.

Il est probable que le palais continuera à désigner Camilla comme reine consort jusqu’au couronnement, a déclaré Berthelsen. D’ici là, le public sera peut-être habitué au fait qu’elle est reine et que le titre ne fait plus référence à Elizabeth.

CERTAINS MEMBRES DE LA FAMILLE ROYALE RECEVRONT-ILS DE NOUVEAUX RÔLES ?

Alors que le nouveau souverain continue de s’installer, Berthelsen prévoit également que le roi Charles envisagera bientôt d’élargir le bassin de membres de la famille royale pouvant être appelés en tant que conseillers d’État.

Au Parlement le 24 octobre, des politiciens britanniques ont soulevé la question de savoir si le prince Harry et le prince Andrew devaient rester conseillers d’État. Les deux ducs font partie d’une courte liste de membres de la famille royale qui peuvent être convoqués par le roi Charles III pour le remplacer dans des fonctions royales s’il se trouve en dehors du Royaume-Uni ou s’il se sent malade. Selon la loi de 1937 sur la régence, les conseillers d’État comprennent le conjoint d’un monarque et les quatre premières personnes de la succession au trône âgées de plus de 21 ans.

Le prince Harry n’étant plus un membre actif de la famille royale et le prince Andrew ayant démissionné de ses fonctions publiques en 2019, il y a peu de personnes vers lesquelles le roi peut se tourner en tant qu’adjoint.

“C’est une situation difficile”, a déclaré Berthelsen. “Il a besoin de plus de conseillers d’État.”

Avec la reine consort Camilla, le prince Harry et le prince Andrew, les autres conseillers d’État du roi sont la fille du prince William et d’Andrew, la princesse Beatrice. Cependant, la princesse Béatrice n’est pas techniquement considérée comme un membre actif de la famille royale. De plus, Camilla est susceptible de voyager avec le roi lorsqu’ils sont hors de l’État, ne laissant qu’une seule option viable lorsque le roi et la reine consort voyagent à l’étranger.

La solution impliquerait que le gouvernement réécrive la loi pour permettre à d’autres membres de la famille royale d’être également conseillers d’État, a déclaré Berthelsen. Ce plus grand groupe de députés royaux devrait inclure les frères et sœurs restants du roi, la princesse Anne et le prince Edward, a-t-il déclaré.

Kate, princesse de Galles, pourrait également être considérée pour le rôle, a déclaré Berthelsen, afin de remplacer la princesse Béatrice.

“Cela n’a pas été fait auparavant”, a déclaré Berthelsen, faisant référence à la femme d’un héritier devenant conseiller d’État. “Mais il est possible qu’elle soit incluse.”

Plutôt que de dépouiller les membres de la famille de leurs titres existants, il est plus probable que d’autres soient ajoutés à la liste des membres de la famille royale parmi lesquels choisir, a déclaré Berthelsen. Cela ne signifie pas nécessairement qu’il y aura plus de membres actifs de la famille royale, mais simplement que davantage de ces membres pourraient être appelés à participer à des tâches officielles.