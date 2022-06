La famille royale remercie les migrants des Caraïbes pour leur contribution au Royaume-Uni

LONDRES – La reine Elizabeth II et son petit-fils le prince William ont rendu hommage mercredi aux immigrants britanniques des Caraïbes pour leur « profonde contribution » au Royaume-Uni, alors qu’un monument national a été dévoilé à Londres pour célébrer le travail des migrants pour aider à reconstruire la Grande-Bretagne après la Seconde Guerre mondiale.

William et sa femme, Kate, ont dévoilé la statue – représentant un homme, une femme et un enfant debout sur des valises – à la gare de Waterloo à Londres. Dans son discours, William a souligné le racisme auquel sont confrontés des milliers de personnes qui se sont rendues en Grande-Bretagne dans les années d’après-guerre et a déclaré que cela affectait toujours leurs descendants aujourd’hui.