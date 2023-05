La famille royale refuse de commenter la poursuite en voiture de Harry et Meghan

Mardi soir, le duc et la duchesse de Sussex, ainsi que la mère de Meghan, Doria Ragland, assisté Prix ​​Women of Vision 2023 de Mme Magazine.

Mais ce qui aurait dû être une soirée honorant et célébrant Meghan, est vite devenu « presque catastrophique », selon les mots du couple, qui était impliqué dans une « poursuite en voiture » impliquant des photographes paparazzi.

Le récit du couple sur ce qui s’est passé ressemble étrangement à l’accident de voiture de 1997 à Paris qui a tué la mère de Harry, la princesse Diana.

Suite à la nouvelle, la famille royale, y compris le roi Charles et la reine Camilla, ainsi que le prince William et la princesse Kate, ont refusé de commenter, par journaliste royal et biographe des Sussex, Omid Scobie. Scobie ajoute que la famille royale n’a pas non plus contacté les Sussex.

AVIS | L’a-t-il appelé ? Comment une poursuite en voiture déclenchée a solidifié le combat de Harry contre la presse

Après la déclaration du couple mercredi, qui intervient au milieu de la bataille en cours du prince Harry avec la presse sur le piratage téléphonique, plusieurs récits ont émergé des événements qui se sont déroulés la veille.

Le département de police de New York a déclaré qu’il avait aidé l’équipe de sécurité privée à protéger le couple, et « de nombreux photographes ont rendu leur transport difficile ».

Les responsables de la police ont ajouté qu’ils ne pensaient pas que la conduite en voiture était « presque catastrophique » et l’ont plutôt décrite comme « une scène un peu chaotique ».