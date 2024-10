La famille royale qualifiée de « facile » par son gendre Mike Tindall

Mike Tindall admet que se marier avec un membre de la famille royale a été l’une des meilleures décisions de sa vie.

Le mari de Zara Phillips, fille de la princesse Anne, dit que sa vie a été facile après s’être marié.

Tindall a écrit son livre, The Good, the Bad & the Rugby – Unleashed : « Croyez-le ou non, me marier dans la famille royale a été assez facile pour moi.

«Ils ont toujours été gentils avec moi et j’ai toujours été gentil avec eux.

« C’est vraiment simple », note-t-il.

Cela survient alors que l’experte en langage corporel Judi Hames note que Mike a remplacé le prince Harry en tant qu’oncle « amusant » de la famille royale.

L’experte en langage corporel Judi James a déclaré à Fabulous : « L’oncle amusant et camarade de jeu adulte de George a fait ce tristement célèbre voyage aux États-Unis, laissant un énorme vide en forme de Harry dans la vie du jeune garçon que Mike a plus que comblé.

« Mike est l’oncle amusant dont tout le monde a besoin, mais dans le cas de Prince George, dont le destin est entièrement axé sur le devoir et le comportement responsable, la présence de Mike dans sa vie est tout à fait inestimable.