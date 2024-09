La famille royale envoie un message public de joyeux anniversaire au prince Harry pour la première fois depuis 3 ans

La famille royale a envoyé un message d’anniversaire au prince Harry pour la première fois depuis trois ans alors que le duc éloigné célèbre son 40e anniversaire dimanche.

« Je souhaite aujourd’hui au duc de Sussex un très joyeux 40e anniversaire ! » X officiel de la famille royale compte publié.

Les vœux étaient accompagnés d’une photo d’Harry aux laboratoires DogPatch lors de sa visite à Dublin, en Irlande, en juillet 2018, alors qu’il était encore un membre actif de la famille royale.

Le message d’anniversaire intervient après que la famille n’a fait aucune déclaration publique sur l’anniversaire d’Harry depuis le décès de la reine Elizabeth en septembre 2022.

La famille n’a pas souhaité publiquement un joyeux anniversaire au deuxième fils du roi Charles l’année dernière, dans le cadre d’un nouveau protocole mis en place lorsqu’il a accédé au trône.

À l’époque, le nouveau monarque avait limité ses publications sur les réseaux sociaux à la seule mise en avant des membres actifs de la famille royale.

Le compte n’a pas remercié Meghan Markle, l’épouse de Harry, pour son anniversaire le 4 août.

Harry devrait également recevoir des appels téléphoniques de certains membres de sa famille.

« Harry aura des nouvelles de sa famille », a confié en exclusivité au Post une source du palais. « Il est très probable que Charles et Kate téléphoneront à Harry pour lui souhaiter un bon anniversaire. »







Le prince Charles, le prince Harry et Meghan Markle sur le balcon du palais de Buckingham lors de la cérémonie Trooping The Colour le 9 juin 2018. Getty Images

Bien qu’il parlera probablement à son père et à sa belle-sœur, Harry ne discutera pas avec son frère aîné, le prince William.

Le prince de Galles, 42 ans, ne contactera probablement pas Harry « étant donné tout ce qui s’est passé ».

Harry et le prince William se sont retrouvés face à face lors des funérailles de leur oncle Lord Robert Fellowes, le 28 août.

Une source proche du prince a déclaré au Post que le prince Harry s’était rendu aux funérailles « à titre personnel », ajoutant que son séjour n’avait pas été prolongé. Il s’est rendu à la cérémonie par avion et est reparti peu de temps après, a expliqué la source.

Harry devrait célébrer cet anniversaire important cette année avec un énorme bonus en espèces de 8,5 millions de dollars, grâce aux arrangements pris par sa défunte arrière-grand-mère, la reine Elizabeth, la reine mère.

Pour célébrer le jour spécial d’Harry, Markle organise une soirée remplie de stars à Montecito.

Après les festivités de son anniversaire, Harry se rendra à New York où il « fera progresser un certain nombre de ses mécénats et initiatives philanthropiques ». Son voyage dans la Grosse Pomme coïncide avec la Semaine de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies et la Semaine du climat.