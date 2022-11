La famille royale envisage plusieurs sites pour un nouveau stade, selon le propriétaire

KANSAS CITY, Mo. (AP) – Les Royals de Kansas City ont sélectionné plusieurs sites potentiels pour construire un remplacement du stade Kauffman vieillissant, a déclaré mardi le propriétaire John Sherman.

Dans une lettre aux fans publiée sur les réseaux sociaux, Sherman a déclaré que les sites se trouvaient dans ou à proximité du centre-ville de Kansas City, mais il n’a pas précisé. Le stade Kauffman et le stade Arrowhead, domicile des Chiefs de Kansas City, sont situés loin du centre-ville.

“Dans l’esprit du (fondateur des Royals) Ewing Kauffman, notre mission actuelle est de regarder vers l’avenir pour garantir que la Major League Baseball et les Royals de Kansas City prospéreront dans cette région pour les décennies à venir”, a déclaré Sherman.

Sherman, qui a acheté l’équipe en 2019, a estimé que le nouveau stade pourrait coûter jusqu’à 2 milliards de dollars, ce qui, selon lui, en ferait le projet le plus cher de l’histoire de Kansas City.

Sherman a annoncé l’année dernière que les Royals discutaient de l’opportunité de construire un nouveau stade ou de rénover Kauffman, qui aura 60 ans lorsque le bail de l’équipe expirera en 2031.

Dans sa lettre, Sherman a déclaré que la rénovation du stade actuel selon les normes nécessaires pour rivaliser avec d’autres organisations coûterait autant ou plus que le nouveau stade.

“Une nouvelle maison serait un bien meilleur investissement, à la fois pour l’argent des contribuables locaux qui soutient déjà notre installation et pour la communauté de Kansas City”, a déclaré Sherman.

Il a déclaré que les supporters envisageaient un quartier de stade autour du nouveau site, avec des restaurants, des magasins, des bureaux, des hôtels et des logements abordables.

Après une poussée au début des années 2000 pour construire un stade au centre-ville, les électeurs du comté de Jackson ont approuvé en avril 2006 une augmentation de la taxe de vente pour financer 250 millions de dollars de rénovations à Kauffman et Arrowhead.

La nouvelle proposition s’appuiera sur la poursuite du partenariat public-privé actuel de l’équipe et de l’investissement avec plusieurs juridictions locales et l’État du Missouri, a déclaré Sherman, qui a promis que les résidents du comté de Jackson ne seraient pas invités à contribuer plus d’impôts au stade qu’ils ne le font actuellement. fais.

Les prochaines étapes comprendront des responsables de l’équipe organisant une tournée d’écoute dans toute la région pour discuter du plan et entamer des discussions avec des responsables locaux, étatiques et fédéraux sur d’éventuelles sources de financement supplémentaires.

The Associated Press